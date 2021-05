Médicos esperan convocatoria a diálogo y ratifican paro del viernes

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, confirmó el paro de los profesionales de salud fijado para este viernes, pero aseguró que si el ministro de Salud, Jeyson Auza, los convoca a una mesa de diálogo el sector suspendería esta medida de presión.

En entrevista con el programa A Media Mañana, de Los Tiempos y Grupo Centro, Larrea afirmó que los médicos enviaron varias cartas al ministro Auza pidiendo diálogo sobre su pliego petitorio, pero hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta, por lo que decidieron realizar un paro este viernes

“Esperemos que hasta horas de la tarde recibamos la comunicación del ministro para ir al diálogo y que el paro no se lleve adelante, estamos a la espera de eso y estamos abiertos al diálogo”, dijo Larrea.

Aseveró que los médicos han apostado por el diálogo e incluso levantaron el paro indefinido que estaba en curso el mes pasado, pero el Gobierno no ha respondido a ninguna de sus cartas y “ya no podemos seguir esperando”.

“El Gobierno no quiere reunirse con los médicos y eso no podemos seguir tolerando. Cada día mueren más profesionales de salud y la tercera ola no tiene ninguna respuesta del Gobierno”, dijo Larrea.

Las peticiones de los médicos son la anulación de la Ley de Emergencia Sanitaria, ítems para los médicos, el pago de salarios adeudados, entre otros.

Por otra parte, Larrea afirmó que es lamentable que el Ministerio de Salud haya firmado convenios con una empresa extranjera para gestionar vacunas en la India.

Dijo que esto es producto de la confidencialidad que se impuso a los contratos en la Ley de Emergencia Sanitaria y aseveró que espera una investigación sobre este caso.

Vea la entrevista completa: