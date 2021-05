Médicos ratifican paro de 24 horas; Auza dice que “rendirán cuentas”

La Comisión Nacional de Salud (Conasa) ratificó ayer la realización de un paro de actividades para este viernes 7 de mayo ante la falta de respuesta del ministro de Salud, Jeyson Auza, para atender sus demandas, entre ellas la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

En respuesta, Auza, sin mencionar la posibilidad de un diálogo, advirtió que “aquellos que convoquen a paros rendirán cuentas a la historia y al pueblo”.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, informó que el Conasa resolvió declarar el paro de 24 horas a partir de las 00:00 de este viernes “sin asistencia ni marcado de tarjeta, manteniendo y reforzando los servicios de emergencia en todo el Sistema de Salud”.

“Estamos a la espera de la convocatoria de una reunión con el Ministro de Salud. Si es que nos convocan, vamos a estar el día, la hora y el lugar que nos indiquen”, sostuvo.

El Colegio Médico envió al menos siete cartas al Gobierno apelando al diálogo para tratar el tema de la Ley de Emergencia Sanitaria y otros referidos a la pandemia, entre ellos la dotación de ítems, insumos, equipos, vacunación y la atención de la tercera ola en el país. “Mientras no nos den las condiciones necesarias, no podemos seguir permitiendo que mueran más médicos”, sostuvo Larrea.

El 10 de abril, los galenos decidieron declarar un cuarto intermedio de sus medidas de presión que iniciaron el 18 de febrero, en busca de un encuentro con las autoridades del Ministerio de Salud.

El 27 de este mes, el Colegio Médico dio plazo hasta el 5 de mayo para responder a las solicitudes de diálogo y coordinación; caso contrario, advirtieron que asumirán medidas a partir del 7 de mayo con el paro que fue confirmado.

“Si hay alguna movilización, el único culpable es el Ministro de Salud”, adelantó el presidente de la institución médica antes de la reunión del Conasa.

Por su parte, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, dijo que el Gobierno continuará con su labor de contención y mitigación de la Covid-19 y el plan de vacunación masivo con el objetivo de velar por la salud de los bolivianos.

Asimismo, aseguró que el Gobierno nacional siempre ha estado abierto al diálogo, incluso ante posiciones radicales, en relación al paro de 24 horas anunciado por un sector de los galenos, según nota de prensa del Ministerio de Salud.

“Nuestra posición es clara: nosotros vamos a continuar vacunando, nosotros vamos a continuar en nuestras actividades de contención y mitigación, vamos a continuar dando el servicio a nuestra población. En su momento, aquellos que convocan a paros, aquellos que convocan (Colegio Médico) a negarle a la población el acceso a la salud, le rendirán cuentas a la historia y al pueblo”, dijo.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, instó el martes al Colegio Médico sumarse a la campaña de inmunización masiva contra la Covid-19, en vez de convocar a paros que sólo perjudican a la población.

Demandan mejor plan de vacunación

El presidente de los médicos del país observó que existe una carencia de políticas para encarar un plan de vacunación contra el coronavirus, considerando la poca cantidad de dosis que hay en el país, que son insuficientes para encarar el proceso de inmunización, y la falta de coordinación con el sector para encarar el plan contra el virus.

“Una vacunación masiva es cuando se tienen la cantidad suficiente de dosis; lo que hoy se está haciendo es hacer sufrir a la población por vacunas. No conocemos el plan de vacunación del Gobierno, por lo tanto, para nosotros no existe vacunación masiva porque no hay cantidad suficiente de dosis”, indicó Luis Larrea en conferencia de prensa.