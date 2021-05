Gobierno afirma que se agotaron las vacunas; anuncia nuevas dosis recién para el 15 de mayo

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que se agotó la administración de vacunas en el país; además, adelantó el arribo de más dosis el próximo 15 de mayo.

"Hemos agotado la administración de vacunas, pero fue de manera totalmente eficiente", indicó Auza a tiempo de aclarar que no se mentirá al país.

Dijo que hasta el 15 de mayo arribarán al país 1 millón de vacunas Sinopharm. Además, mencionó que inicialmente se vacunó a 8.000 personas en un día y posteriormente a 32.000.

La mañana de este viernes, el Sedes Santa Cruz informó que se cerraron algunos puntos de vacunación a falta de dosis. Lo mismo ocurre en El Alto y La Paz que cerraron sus puertas a la vacunación debido a que agotaron las dosis que fueron distribuidas.

Por otro lado, el canciller del Estado, Rogelio Mayta, confirmó la llegada de un nuevo lote en la primera quincena de mayo. Bolivia atraviesa una vez más por la escasez de los inmunizadores.

"Sobre la llegada de las vacunas, va a ser en esta primera quincena de mayo. No queremos adelantar nada, tenemos comprometido un millón de Shinoparm, 200 mil de Sputnik V, pero estamos trabajando en los temas logísticos y no queremos generar una falsa expectativa y dar un dato que no está confirmado", aseguró el jefe de la diplomacia de boliviana.

Se conocerá el día en que leguen las vacunas, una vez estén en el avión, precisó el Ministro de Relaciones Exteriores.

En Santa Cruz, los puntos de vacunación cerraron por falta de las dosis. Solo cinco puntos de los 25 atienden. En La Paz, definitivamente no hay vacunas.