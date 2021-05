El hospital Viedma atiende con normalidad; la Caja Nacional de Salud acata el paro médico

El paro médico de 24 horas declarado para este viernes por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) es acatado por la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de Seguridad Social (Fesimras) de la Caja Nacional de Salud, en tanto en el hospital Viedma atiende con normalidad.

En una inspección, el diputado Héctor Arce (MAS) evidenció la mañana de este viernes que la atención en el hospital Viedma es normal. "Está convocatoria dañina de parar el sector de salud ha fracasado", sostuvo.

Sin embargo, la Caja Nacional de Salud acata el paro atendiendo solo el área de emergencias y Covid-19, es el caso del policonsultorio ubicada en la avenida Ayacucho. "Se ha pedido diálogo (al ministro de Salud, Jeyson Auza), pero no nos ha recibido, no nos toma en cuenta. No tenemos otra manera de expresar esta situación de persecución, desprotección para el sector salud y el habitante boliviano", manifestó la ejecutiva de Fesimras, Aurora Balderrama.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, advirtió que los profesionales del área que no cumplan con su labor tendrán descuentos en su salario.

El Colegio Médico de Bolivia declaró para este viernes un paro de 24 horas en todo el país, en demanda de la abrogación de la Ley de Emergencia Médica y la coordinación para atender la tercera ola de la pandemia. La medida se asumió tras no recibir respuesta a las siete cartas de solicitud de diálogo que el sector envío al Ministerio.