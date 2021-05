Se agotan las vacunas para 1ra dosis; exigen respuestas

Varios Servicios Departamental de Salud (Sedes) del país reportaron ayer que se quedaron sin vacunas para la primera dosis, por lo que estaban haciendo un alto en la inmunización de las personas mayores de 60 años, hasta recibir del Ministerio de Salud la confirmación de la llegada de nuevos lotes.

Precisaron que sólo tenían en stock las vacunas correspondientes a la segunda dosis de Pfizer y Sinopharm para quienes ya recibieron la primera.

Ante esta situación, pidieron de las autoridades del Ministerio de Salud respuestas sobre qué pasará ahora, debido a que aseguraron la existencia de las vacunas necesarias para continuar hasta la llegada del millón de dosis, prevista para este 15 de mayo.

El hasta ayer gerente de Epidemiología del Sedes de Santa Cruz, Carlos Hurtado, señaló que no les quedó ayer ni una sola vacuna más (primera dosis) para continuar, se agotaron todas las que quedaban en algunos puntos de vacunación y las trasladaron a otros centros donde existía mayor afluencia de gente.

“Quieren hacer vacunación masiva cuando no hay vacunas. Si no se prioriza la provisión de vacunas, no se puede hacer nada. No podemos seguir esperando el envío de las vacunas a cuentagotas”, reclamó Hurtado.

Similares preocupaciones fueron expresadas por las autoridades de salud de La Paz, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, que señalaron que ya hicieron llegar al Ministerio de Salud sus requerimientos de más vacunas.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, que ayer participó de la firma de convenios con dos universidades de Oruro para que se sumen al plan de vacunación masiva, no se refirió a la falta de vacunas y la posible paralización de la inmunización. Pero sí destacó los resultados “altamente positivos” del plan piloto. Dijo que, antes de que se lanzara este plan piloto, se tenía un promedio de vacunación de 8 mil dosis al día; ahora bordea las 38 mil.

“Si todos trabajamos en conjunto (…), vamos a poder dar respuesta a nuestra población; sin embargo, si no vacunamos a toda nuestra población, vamos a darle la oportunidad al virus a que mute, nos afecte y nos genere otro problema”, dijo.

Según datos del Ministerio, de las 1.265.430 vacunas que llegaron, se suministraron 966.546 dosis (primera y segunda).