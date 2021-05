TCP da seis meses a la ALP para emitir ley que regule ascensos militares

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mediante sentencia, determinó otorgar seis meses de plazo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para emitir una norma que regule los ascensos militares.

La decisión fue asumida en el marco de una acción de inconstitucionalidad, que fue presentada por el Senado en 2020, en contra del Reglamento del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas, que regulaba el aspecto de los ascensos.

El presidente del TCP, Paul Franco, explicó que se ha declarado inconstitucionales los artículos del Reglamento del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas referidos a los ascensos, debido a que -de acuerdo con la Carta Magna- este tema debe ser regulado por ley.

"Se ha determinado la inconstitucionalidad, sin embargo, esta sentencia es una sentencia previsora que ha dado seis meses a la Asamblea Legislativa para que emita ley y a través de la misma se pueda regular estos aspectos", indicó el magistrado Franco, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red Erbol.

No obstante, el magistrado aclaró que se ha dispuesto mantener vigente de manera temporal el Reglamento del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas para el tema de los ascensos, hasta que la Asamblea emita la ley referida.

"Para no paralizar ninguna cuestión que esté en trámite referida a ascensos militares, esta norma tiene vigencia hasta el momento que la Asamblea Legislativa cumpla la sentencia y emita este reglamento, que por lo dispuesto por el Tribunal Constiucional son seis meses", precisó.

El presidente del TCP señaló que la decisión no se constituye en un aval para procesos de ascensos anteriores, porque no dispone alguna situación de esas características. Explicó que el Tribunal hace un análisis abstracto normativo y no ingresa en particularizaciones.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada en 2020 por el Senado, controlado por el MAS, cuando existía una controversia con el gobierno transitorio respecto a la aprobación de los ascensos. Posteriormente, la entonces presidenta Jeanine Añez procedió a los ascensos por decreto, lo cual también está en litigio.