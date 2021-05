Vocero presidencial admite que las vacunas se agotan y se espera llegada de más dosis

"Sí, sabemos que las vacunas se están agotando en estos momentos", dijo el vocero presidencial, Jorge Richter, en entrevista con Unitel, al admitir la falta de dosis contra el coronavirus para seguir con el plan de vacunación que se ejecuta en el país.

​Richter confirmó que hasta el 15 de mayo se espera la llegada de más de un millón de dosis de la vacuna Sinopharm y que, previamente, se tendrá también el arribo de 200.000 dosis de la Sputnik V.

"Esperamos que esto se pueda tener en la fecha y no tener que interrumpir el proceso de vacunación por un periodo prolongado", indicó Richter.

Los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) comunicaron que harán, a partir de este viernes, una pausa en la aplicación de las primeras dosis de las vacunas contra la Covid-19 a la espera de la llegada de nuevos lotes.

"Si otros Sedes que no tengan una demanda tan grande se puede hacer una redistribución de las mismas, pero (esto) no compete completamente al Gobierno", apuntó el vocero, quien además anticipó que en el caso de que no se logre esta posibilidad se apelará a la espera de la llegada de más dosis al país.