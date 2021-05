A 6 meses de Gobierno, médicos ven que la vacunación es un "engaño" y que la salud está estancada

LA PAZ |

Este 8 de mayo, el gobierno de Luis Arce cumple seis meses de gestión y el Colegio Médico de Bolivia considera que no se ha mejorado nada en el sistema de salud pese a que la pandemia del coronavirus (Covid-19) ha develado las carencias de infraestructura hospitalaria, recursos humanos, medicamentos y equipamiento. También señalan que la vacunación "masiva" que promueve el Gobierno es un "engaño".

El representante de los médicos en territorio nacional, Luis Larrea en entrevista con ANF, remarca que la salud sigue estancada como hace 14 años y que no hay muestras de una mejora que puedan establecer lineamientos y dar paso a una política de salud frente a la falta de hospitales, profesionales, equipamientos y vacunas contra el Covid-19.

Señala que pese a que los médicos buscan establecer un diálogo con el Gobierno de Luis Arce no tienen respuestas favorables.

"En estos 6 meses, la salud se ha estancado, no tenemos una política de salud que pueda dar los lineamientos. Los profesionales seguimos con las mismas exigencias de hace 14 años, no tenemos hospitales, especialistas y ahora vacunas. Nos falta mucho, esperemos que el panorama cambie", agrega.

El médico señala que en pleno inicio de la tercera ola en el país, las unidades de terapia intensiva están colapsados por pacientes con el virus y que pese a que la amenaza del Covid-19 sigue latente, el Gobierno no ha mejorado las infraestructuras hospitalarias, como implementar salas de atención exclusiva para los enfermos ni garantiza los insumos de bioseguridad para los trabajadores en salud que arriesgan sus vidas.

"Las unidades de terapia intensiva ya están colapsadas en Bolivia, no hay medicamentos en algunos hospitales, el drama y las carencias son terribles. No nos hemos preparado desde la primera ola y ahora que estamos comenzando la tercera estamos igual", admite.

Detalló que las camas de las unidades de terapia intensiva en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija ya están colapsadas por el incremento de los contagios que se acelera en las últimas semanas están saturadas. La Paz y Oruro "van por el mismo camino", señala.

Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Tarija y Oruro ya viven la tercera ola de la pandemia, de acuerdo al ministro de Salud, Jeyson Auza. Beni y Pando ya superaron el pico más alto, mientras que Chuquisaca y Potosí se encuentran en una etapa estacionaria.

Édgar Villegas, otro representante del Colegio Médico de Bolivia, recuerda que cuando Luis Arce, era ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales ya conocía la crisis del sistema sanitario, sin embargo señala que no aportó "en nada" para mejorar el sistema de salud.

"Desde que era Ministro de Economía, los médicos hemos peleado por la crisis sanitaria y él (Luis Arce) no ha colaborado en nada, siendo ministro en qué ha colaborado para mejorar el equipamiento, los hospitales. Lo que no hizo en esos años, tampoco lo está haciendo en estos seis meses.", afirma.

Villegas considera que el Gobierno de Arce politiza las demandas del sector médico y que no tiene la intención de dialogar para encarar acciones que mejoren la salud en Bolivia.

"Lo único que hace es romper el diálogo con los profesionales El gobierno lo politiza todo y no quiere hablar con el sector de salud porque saben que respondemos con todo en base a las leyes y la verdad.

El diálogo entre médico y Gobierno no es de novios y no lo será, es fuerte y eso tienen que saberlo porque nosotros estamos en defensa de la salud del pueblo", indicó.

Villegas y Larrea califican al ministro Jeyson Auza de "tozudo" por negarse a dialogar sobre las demandas del sector, que el viernes cumplieron un paro de 24 horas. Uno de los planteamientos de los galenos es la vacunación contra el Covid-19 para enfrentar la tercera ola que ya azota a varias regiones del país.

La vacunación es un "engaño"

Los galenos consideran que la inmunización masiva que el Gobierno aplica como parte del plan de vacunación en territorio nacional es un "engaño" porque no existen las dosis suficientes para inmunizar en la tercera ola en el país. Advierten que hay el riesgo de que se paralice las inoculaciones y se posterguen el inicio de la vacunación para las personas entre 50 y 59 años de edad que estaba previsto para este mes de mayo según el plan que maneja la cartera de Salud.

"Según el Gobierno hay una vacunación masiva, pero de masiva solo tiene el nombre. No hay las dosis suficientes, están improvisando. Llaman vacunación masiva, cuando ya se están terminando las vacunas y la gente sigue haciendo fila, eso es un engaño, es mentirle a la población", dice Larrea.

Villegas acota que el Gobierno se jacta de haber inmunizado entre el 50% y 60% de la población, sin embargo dice que ese número corresponde solo a la población de adultos mayores y que apenas se llegó a vacunar entre el 2% y 3% de la población boliviana.

Hasta el 7 de mayo, se aplicaron 990.300 entre la primera y segunda dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer, de acuerdo a la información del ministerio de Salud. De esa cifra, 728.194 salubristas y personas de la tercera edad con y sin enfermedad de base recibieron la primera dosis de la vacuna y 262.106 recibieron la segunda dosis.

Las dosis restantes de las 1.265.430 que llegaron hasta ahora al país son apenas 274.630, teniendo en cuenta que 500 se descartaron en el Beni por presunto hurto de las mismas.

El 15 de mayo arribarán al país 1 millón de vacunas Sinopharm, y después otras 200.000 dosis de la Sputnik V.

El profesional alerta que si las dosis no llegan a tiempo al territorio nacional, puede afectar aquellas personas que ya recibieron las primeras dosis y que debían recibir la segunda en un tiempo determinado.

"La falta de vacunas en el país puede complicar o paralizar las inmunizaciones, hay que entender que las dosis no dan inmunidad permanente, es temporal, es posible que a uno que le vacunaron en el inicio y le vacunen a destiempo, la dosis ya no tendrá efecto", dice.

Más de 500 médicos muertos por Covid-19

Afirma que desde que comenzó la pandemia del Covid-19 el 10 de marzo de 2020, más de 500 médicos y salubristas perdieron la vida a causa del virus, batallando en primera línea.

"Han muerto más de 500 médicos y trabajadores de salud, aún así el Gobierno no hace nada. Seguimos con los hospitales colapsados, sin equipamiento. La muerte de nuestros ángeles de mandiles blancos no ha conmovido al Gobierno, ellos han muerto trabajando por los bolivianos, sin condiciones de bioseguridad y seguimos trabajando así. Las autoridades no piensan en mejorar el sistema de salud y eso preocupa", señala Villegas.

Los galenos instalaron un altar con fotos de profesionales fallecidos por Covid-19 en el Colegio Médico de La Paz.

Sobre la Ley de Emergencia Sanitaria que es rechazada por el sector, Villegas considera una traición de parte del Gobierno. Sin embargo, señala que seguirán esperando que los convoque para dialogar y establecer acuerdos para fortalecer el sistema sanitario.

Para el ministro de Salud, la Ley de emergencia Sanitaria, promulgada por el presidente Luis Arce, no atenta contra la salud y señala que los médicos manejan un "discurso falso".

"La ley de emergencia sanitaria, primero está vigente y no se abrogará, está promulgada y debe acatarse y no podemos entrar a esa lógica, vemos que no se han demostrado argumentos sólidos para dejar sin efecto la norma", dice.

Según la autoridad, la Ley de Emergencia Sanitaria evita cobros excesivos por la atención médica en establecimientos privados y anticipos o garantías antes del ingreso del paciente como se pretendió hacer con casos de Covid. Recalca que la norma regula precios y prohíbe paros médicos en emergencia por atentar contra la vida de los pacientes.