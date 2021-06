Arias se reunió con gremiales y choferes para plantearles medidas restrictivas; espera respuesta

En medio del incremento de casos de Covid-19 en la tercera ola de la pandemia, el alcalde de La Paz, Iván Arias, se reunió este jueves con las federaciones de gremiales y choferes para plantearles medidas restrictivas respecto a horarios para contener los contagios. Ahora espera la respuesta de los sectores.

“Me he reunido con los gremiales, las tres federaciones, con el sector de transporte, tanto el federado como el libre, hemos hecho una evaluación sobre la situación, les he presentado el panorama y ellos se han comprometido a consultar a sus bases. Yo les he planteado una serie de medidas restrictivas que no son necesariamente cuarentena”, dijo Arias.

Señaló que el plazo para la respuesta de los sectores es hasta el sábado que habrá una reunión o máximo hasta el lunes, día en que se encontrará de nuevo el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

Recalcó que su intención básicamente es evitar aglomeraciones. Arias dijo que las organizaciones le pidieron incluso ir a cada federación a explicar la situación y manifestó su predisposición a hacerlo.

El Alcalde enfatizó que su propuesta no es de una cuarentena rígida, como las de 2020, sino consiste en restricciones de horarios que podrían ser de 10pm a 5am de lunes a viernes y de 5pm a 5am en fin de semana.

Consideró que en La Paz no se aceptan las restricciones como en otras ciudades, debido a la falta de conciencia frente al peligro de la pandemia.

Respecto a las declaraciones de la Alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que descartó una cuarentena en su municipio, Arias expresó que no puede criticar lo que diga la autoridad alteña y se limitó a exhortar a tener conciencia de la gravedad de la enfermedad y que cada autoridad haga lo que recomienden los datos.