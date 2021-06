Pedido de extradición de Murillo fue devuelto porque no estaba traducido al inglés

El exhorto suplicatorio para la extradición del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue rechazado por la Cancillería y devuelto a la Fiscalía porque el documento no cumplía algunos requisitos, como la traducción al inglés, informó el canciller Rogelio Mayta.

“Hemos realizado algunas observaciones de forma, una de ellas que es probablemente la más sobresaliente es que no tenía las traducciones al inglés. La Justicia estadounidense no puede valorar una solicitud que no está en su idioma oficial y entonces tuvimos que devolverlo”, dijo el ministro de Exteriores a radio Fides.

El canciller aseveró que el exhorto suplicatorio debe estar basado en argumentos jurídicos irrebatibles de modo que se pueda convencer a la Justicia norteamericana para la extradición del exministro de Gobierno.

Murillo fue detenido en EEUU acusado de formar parte de un esquema de sobornos y lavado de dinero en la compra de equipos antimotines y armas no letales durante su gestión como ministro de Gobierno.