Salud: “No podemos permitir que existan instituciones que vacunen a personas fuera del rango de edad”

La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, afirmó hoy que no se permitirá que instituciones de salud vacunen a personas fuera del rango de edad dispuesto en el cronograma de inmunización.

“Los Servicios Departamentales de Salud tienen la obligación de fiscalizar, de verificar que las vacunas lleguen a los grupos de edad que tienen que llegar. Nosotros no podemos permitir que existan instituciones, ya sea de seguridad social, de ni ningún tipo, que estén vacunando a personas fuera del rango de edad”, aseveró.

La polémica fue generada por la vacunación “adelantada” de Evaliz Morales, hija del expresidente Evo Morales. La joven de 26 años recibió su vacuna en mayo, cuando ese mes las vacunas estaban destinadas para mayores de 40 años.

"Los Sedes tienen que verificar que se dé cumplimiento, somos tajantes, tenemos un plan de vacunación, que tiene un cronograma. No porque se nos ocurra, sino que responde a datos y metas que debemos cumplir, no es posible que exista seguridad social que pretenda cambiar y vacunar a otro rango de edad, no es posible aquello”, dijo la viceministra.