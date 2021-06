López planificó un complot contra la asunción de Arce, según audios difundidos por The Intercept

El exministro de Defensa, Luis Fernando López, planificó un complot para evitar la asunción del Luis Arce, luego de los comicios de octubre de 2020, según unos audios difundidos por el portal The Intercept.

La más larga de las grabaciones es una llamada telefónica de 15 minutos con una persona que The Intercept identificó como Luis Fernando López.

”En una de las grabaciones filtradas, una persona identificada como el Ministro de Defensa boliviano dijo que estaba ‘trabajando para evitar la aniquilación de mi país’. Las Fuerzas Armadas y el pueblo tenían que ‘levantarse y bloquear una administración de Arce (…). Las próximas 72 horas son cruciales'”, son algunas de las citas que se atribuyen al exministro boliviano.

López, según el portal norteamericano, se contactó con un supuesto mercenario estadounidense identificado como Joe Pereira un exadministrador civil del Ejército de Estados Unidos que tenía su base en Bolivia en el Gobierno transitorio. Las presuntas grabaciones corresponden a conversaciones entre el exministro y el contratista.

Pereira no pudo ser contactado por the Intercept para hacer comentarios por teléfono y no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico en octubre o mayo.

En una grabación separada, Pereira identifica a su traductor como "Cyber ​​Rambo", mientras que en una llamada telefónica posterior se le conoce directamente como "Luis".

Según el audio López habría señalado que: "Los armamentos y otros equipos militares obviamente son muy importantes para reforzar lo que estamos haciendo (…). El alto mando militar ya está en conversaciones preliminares. La lucha, el grito de guerra, es que (el MAS) quiere reemplazar a las fuerzas armadas y policías bolivianos por milicias, cubanos y venezolanos. Ese es el punto clave. Ellos (la Policía y las Fuerzas Armadas) van a permitir que Bolivia se levante nuevamente y bloquee una administración de Arce. Esa es la realidad".

En la misma conversación, el exministro añade: "Quiero enfatizar lo siguiente: el comandante de las Fuerzas Armadas está trabajando en todo esto (…). Hemos estado trabajando en esto toda la semana. Les puedo garantizar que ahora mismo tenemos Fuerzas Armadas unidas, no al 100%, porque obviamente hay azules”.

El medio estadounidense señaló que el plan consistiría en conformar una junta militar en Bolivia.

“Les garantizo que el 95, 98% (de los militares involucrados en el plan) son súper patriotas y no quieren desaparecer (…). Llevo 11 meses trabajando para que las Fuerzas Armadas tengan dignidad, moral, sean probadas y piensen en la patria por encima de todo. Te garantizo que esto no fallará", se le escucha decir supuestamente a López.