Yucra reaparece y asegura que el audio del “cerco a ciudades” fue un montaje

Faustino Yucra, dirigente de los interculturales del oriente involucrado en el caso del audio en el que Evo Morales ordenaba cercar ciudades, reapareció en una entrevista y aseguró que esa grabación fue un montaje que el Gobierno transitorio utilizó para perseguirlo.

“Eso en realidad es falso, es un montaje que han hecho”, dijo Yucra a Radio FIdes.

El dirigente aseveró que alguien suplantó su voz para implicarlo.

Yucra, que fue detenido durante el Gobierno transitorio, ahora preside la asociación de perseguidos políticos.

“Es mi voz, pero no sé de dónde o cómo han actuado, yo sé que hay otra persona que hace similar a mi voz, pero no es mi voz. Yo también he dicho ‘¡De dónde he hablado esto! Cuando he analizado, el video es de otro lado”, explicó.

En el audio, se escucha a Yucra hablar con el expresidente Evo Morales, quien le dice que deben cercar las ciudades para que no ingresen alimentos. La conversación se habría realizado luego de la renuncia del líder cocalero a la Presidencia, en noviembre de 2019, en medio de denuncias de fraude electoral.