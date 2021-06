Justicia dicta arraigo y fianza de Bs 30 mil para alcalde Iván Arias

La jueza Claudia Castro determinó este viernes arraigo para el alcalde Iván Arias, en un proceso penal en que se le acusa por un presunto nombramiento ilegal. El burgomaestre criticó la decisión y afirmó que con ella está impedido de viajar al exterior y se le ata de manos para buscar vacunas anticovid para La Paz.

"Es un arraigo en plena pandemia no puedo viajar, no puedo salir, no puedo buscar vacunas. Ya tenía planificado dos viajes al exterior, aprovechando el Congreso de la Basura, iba a aprovechar para hacer tres contactos con empresas", dijo Arias.

Lamentó que la autoridad judicial haya tomado esa medida, cuando es Alcalde de La Paz y que vive en la ciudad.

"Hemos argumentado 'N' veces que no nos vamos a escapar, que necesitamos movernos para traer vacunas, que necesitamos hacer lobby internacional para traer salud a la gente, necesitamos tiempo para trabajar, pero no: la justicia parece no entender esto. No les interesa la salud y priorizan sus intereses politos sobre los intereses del pueblo no dejándome trabajar", agregó.

La jueza decidió que, además del arraigo, Arias pague una fianza de 30 mil bolivianos y deba presentarse cada 15 días para un registro biométrico, dentro de sus medidas sustitutivas a la detención.

Arias lamentó que en lugar de pensar en la ciudad, con esta decisión debe estar pendiente presentarse cada 15 días. Dijo que queda claro que el poder judicial está contra La Paz y está con otros intereses que no son del pueblo.

La audiencia se realizó este viernes luego de al menos cinco suspensiones por diferentes razones. El acto procesal debió realizarse inicialmente el 4 de mayo.

Arias fue imputado por la Fiscalía, bajo el argumento de que cuando era Ministro de Obras Públicas en 2020, había designado a una persona sin título profesional en un cargo que exigía ese requisito. El Alcalde, en su defensa, sostuvo que el cargo era de libre nombramiento.

Anunció que apelará la decisión judicial y espera que el arraigo se revise.