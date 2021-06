Arias anuncia que apelará el arraigo y pide medir “con la misma vara” a todos

El alcalde de La Paz, Iván Arias, indicó que apelará el arraigo que se el impuso y pidió medir “con la misma vara” a otras autoridades.

"Vamos a apelar, el lunes es feriado, vamos a apelar la última semana a esta medida y veremos qué dicen los jueces", afirmó la noche del viernes la autoridad municipal, en entrevista con Red Uno.

La juez Claudia Castro decidió para Arias arraigo, fianza de 30 mil bolivianos, obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía, prohibición de acercarse a los involucrados y el Ministerio de Obras Públicas, según indicó el fiscal.

El alcalde Arias criticó que la justicia haya dictado su arraigo, porque como autoridad edil se le ata de manos para viajar al exterior y gestionar la compra de vacunas anticovid para la ciudad de La Paz. Consideró que esa decisión prioriza intereses políticos y que a la justicia no le interesa la salud.

Arias fue imputado por la Fiscalía, bajo el argumento de que cuando era Ministro de Obras Públicas en 2020, había designado a una persona sin título profesional en un cargo que exigía ese requisito. El Alcalde, en su defensa, sostuvo que el cargo era de libre nombramiento.

Además, pidió medir a otras autoridades “con la misma vara”.

“Desde nuestro punto de vista, nosotros no hemos cometido ninguna irregularidad, pero a mí me gustaría que se mida con la misma vara a todos porque en el actual Gobierno han nombrado viceministros, embajadores que no cumplen el mínimo requisito", sostuvo.