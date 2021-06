Gobierno dice que Iglesia miente en informe; para la oposición es mucho más creíble que el MAS

El informe de la Iglesia Católica sobre los hechos registrados en 2019 continua generando repercusiones en el país. Por un lado, autoridades de Gobierno señalaron que el informe de la Iglesia está mintiendo al país, pero la oposición sostiene que el documento es contundente y más creíble que la versión que maneja el Movimiento al Socialismo (MAS).

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que el informe de la Iglesia se basa en una mentira porque presenta inconsistencias sobre la renuncia de la exdiputada Susana Rivero y por calificar como enfrentamiento las masacres durante el gobierno transitorio. Lima hizo notar que Rivero renunció el 14 de noviembre de 2019 y no así antes de la posesión de Jeanine Añez.

"Yo quisiera que me muestren la renuncia de Susana Rivero, todo ese informe se basa en una mentira y una falacia, y eso es algo que no es admisible, lo que ha ocurrido en el país ha sido un golpe de Estado y definitivamente si no nos pueden mostrar la renuncia de Susana Rivero no vamos a poder estar en convencimiento de que actuamos en buena fe", manifestó el ministro.

En el mismo sentido, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dijo a La Razón que dicho informe es una acción desesperada, "esa cúpula (de la Iglesia Católica) está mintiendo al país (...) y esta es una acción desesperada para proteger a Carlos Mesa (...) porque todo hace ver que este señor, el gran conspirador y el gran perdedor de las elecciones, era quien estaba detrás de todo esto (es decir el supuesto golpe de Estado de 2019)", remarcó.

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, señaló que la representación del MAS participó activamente en las reuniones para el proceso de transición y pacificación en 2019, por tanto, la práctica de la mentira les resta credibilidad a los políticos del MAS.

"El Procurador no pretenda poner su palabra contra la palabra de la Iglesia, porque es claro que la Iglesia es muchísimo más creíble que la palabra del MAS (...) No pretenda el señor Procurador que le creamos más a la palabra del MAS que a la palabra de la Iglesia, que como todos sabemos ha sido facilitadora de diálogo junto a la Unión Europea", señaló Bazán.

A su turno, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, manifestó que el informe de la Iglesia es "contundente" ya que ante la ausencia y el vacío de poder que hubo es que se realiza la sucesión constitucional.

"Se tenía que pacificar el país y en ese sentido eso es lo que se ha logrado, entonces, sin duda, ya no les queda argumentos a la gente del MAS, lo que ha existido en el país es una sucesión constitucional", apuntó.