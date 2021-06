Susana Rivero dice que renunció el 14/11/2019, pero su carta dice 10/11

Ayer, la exdiputada y primera exvicepresidenta de la Cámara de Diputados Susana Rivero, en su declaración ante la Fiscalía por el caso “golpe de Estado”, aseguró que renunció a ese cargo el 14 de noviembre de 2019. Sin embargo, existe una carta con fecha del 10 de noviembre en la que manifiesta su abandono del cargo en forma “irrevocable”.

Luego de su declaración, dijo ayer ante los medios: “He traído mis pruebas de que nunca hubo vacío de poder (…). He firmado como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, presidenta en ejercicio el día 11 de noviembre. No he renunciado. Muéstrenme una renuncia anterior a la concreción del golpe de Estado. He renunciado el 14 y tengo mis pruebas”, aseguró.

Sin embargo, la propia Rivero publicó en 2019 su carta fechada el 10 de noviembre en Facebook y Twitter y luego la borró de esas redes sociales. “Tengo a bien dirigirme a ustedes en momentos difíciles para la patria, momentos en los que nuestros esfuerzos, pedidos de paz, búsqueda de diálogo, encuentro a pesar de las diferencias políticas, e incluso renunciamientos fueron rebasados por la intolerancia, la violencia, el cálculo y el golpe de Estado, para presentar mi renuncia irrevocable a la 1ra Vicepresidencia de la Cámara de Diputados pues no puedo ser cómplice en validar este golpe de Estado”.

El portal ChequeaBolivia verificó la veracidad de la publicación y su posterior desaparición.