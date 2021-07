Adpcoca convoca a asamblea para definir si acepta o no propuesta de Gobierno

El dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Armin Lluta, informó que las regionales analizan la propuesta del Gobierno de convocar a elecciones para unificar a esta organización y que todo se definirá en una gran asamblea prevista para este lunes 12 de julio en inmediaciones del mercado de coca en la zona de Villa Fátima, en La Paz.

“La propuesta ha entrado en consulta a los socios, nosotros nos debemos a las bases, de acuerdo a estatutos tenemos que consultar, están las regionales consultando y esa consulta el día lunes habrá asamblea ordinaria y ahí daremos nuestro resultado, la asamblea ordinaria es la máxima instancia de decisión, ahí vamos a ver si se respeta o se rechaza en el acuerdo”, dijo Lluta al programa A Media Mañana, de Radio Centro y Los Tiempos.

El dirigente afirmó que el sector está abierto al diálogo, pero que debe tomarse en cuenta la decisión de la asamblea.

El pasado fin de semana el Gobierno informó que el sector de productores de coca afines al MAS y Adepcoca orgánico, de Lluta, acordaron convocar a elecciones para dar fin al conflicto por la dirección de esta organización cocalera.

Sn embargo, Lluta denunció que esa reunión no fue equilibrada, no se permitió el ingreso de dirigentes de Adepcoca, que no fue un diálogo sincero ni honesto, por lo que el sector rechazó la propuesta de elecciones.

“Mi mandato cumple el 14 de diciembre de 2022, por tanto nosotros seguimos vigentes, se va a entrar en consulta a los socios si vamos a ir a elección, por eso el lunes es determinante la asamblea”, dijo Lluta.

Vea la entrevista completa: