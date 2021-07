Patty, gestora de caso “golpe”, tiene protección de Ministerio de Gobierno

Desde el pasado marzo, la exdiputada Lidia Patty (MAS), que promueve el caso de presunto golpe de Estado en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, goza de protección y seguridad del Ministerio de Gobierno, hecho que es considerado como un exceso de poder.

“Es la seguridad que me ha extendido el Ministerio de Gobierno. Siempre andan conmigo”, reveló la exasambleísta del partido azul en contacto con radio Fides.



Se conoce esta situación luego de que la exlegisladora fuera agredida el pasado miércoles por un grupo de mujeres que estaban en los alrededores de la Fiscalía de distrito de La Paz.

El exdiputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos calificó este hecho como un exceso del poder, porque no se puede gastar recursos del Estado en una persona que es particular, porque no hay una norma específica para este tipo de acciones, que, si bien hay una Ley de Protección de denunciantes y de testigos, no se aplica en este caso. “Esto muestra que hay exceso y abuso de poder a alguien que no tiene nada que ver con las instituciones públicas del Estado, que goce de protección sin considerar los límites y márgenes de lo que establece la norma. Se está utilizando recursos del estado en personas particulares, que no está ejerciendo ningún cargo público y que se esté asignando recursos es uso indebido de recurso económicos”, dijo.

La norma mencionada por el exdiputado señala que “se aplica a personas que realizaron, realicen o se dispongan a realizar una actividad protegida respecto a los delitos de crimen organizado, terrorismo, corrupción y narcotráfico, en contra de niñas, niños y adolescentes, violencia contra la mujer, trata y tráfico de personas y/o violación de derechos fundamentales”. Para el caso de Patty, esta norma no se aplica.

La exlegisladora justifica protección

Se consultó a Patty sobre si ella paga los honorarios del guardaespaldas del Gobierno por su seguridad, la exdiputada sostuvo que si estuviera en diligencias de interés personal, pagaría por ese servicio, pero que como ella impulsa un caso de “interés de nuestro país”, los gastos los cubre el Estado.

“Si yo trabajaría por mi interés personal, yo tengo que pagarme, ¿no? Éste es interés de nuestro país, en esa parte (la seguridad), está haciéndose cargo el Ministerio de Gobierno, ellos me están dando, porque es interés del pueblo boliviano esto que han matado en Senkata y Sacaba, que estoy llevando adelante, por eso es que ellos (pagan)”, manifestó la exlegisladora.