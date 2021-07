Áñez cumple 4 meses de cárcel y ratifica que no hay pruebas del supuesto “golpe

La expresidenta Jeanine Áñez cumple este martes su cuarto mes de detención preventiva en el penal de Miraflores, en La Paz, por el supuesto caso de golpe de Estado. La exmandataria aseveró en sus redes sociales que no hay ninguna prueba del presunto “golpe” de 2019 y que se la tiene detenida “violentando su derecho a la presunción de inocencia”.

“Hoy se cumplen cuatro meses de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, violentando su derecho a la presunción de inocencia, privándola de defenderse en libertad”, señala la publicación en redes sociales de la exmandataria.

Áñez fue detenida el 13 de marzo y enviada con detención preventiva por cuatro meses, que se cumplen hoy. Sin embargo, ayer, en audiencia un juez determinó rechazar su pedido de cesación a la detención preventiva señalando que existe otra resolución que amplía su detención a seis meses.

“El relato del supuesto golpe de Estado no ha podido, ni podrá sostenerse, no existen pruebas contra Jeanine Áñez, ni existirán, porque en Bolivia no hubo golpe, hubo fraude”, se lee en la cuenta de Facebook de Áñez, que es manejada por sus familiares.