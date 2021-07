Pese a protestas, Legislativo prevé tratar la ley de ascensos de la Policía

Después del receso de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), este Órgano del Estado prepara el reinicio de actividades, con sesión de comisiones en Diputados y en el Senado sin ningún orden del día respectivo. Sin embargo, en la Cámara Alta se prevé la consideración del proyecto de la carrera de generales en la Policía Boliviana. El rechazo al documento es contundente y se pronunciaron el servicio pasivo, las esposas de policías, plataformas ciudadanas y partidos políticos.

“El servicio pasivo de la institución policial a nivel nacional, en base al principio de legalidad, presentó e hizo conocer a las autoridades pertinentes en reiteradas oportunidades varias observaciones al proyecto de Ley 197-20, por contener artículos que vulneran la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, así como la Ley Orgánica de la Policía Boliviana en su estructura y organización institucional”, señala una carta abierta al pueblo boliviano.

De acuerdo con los fundamentos del sector pasivo, el documento no puede ser aprobado en el Senado para su posterior promulgación, porque es inconstitucional debido a que contraviene lo establecido en el artículo 251 de la CPE que refiere que “la Policía Boliviana como fuerza pública tiene la misión especifica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único”, concordante con los artículos 11, 12 y siguientes de la Ley Orgánica de la Policía.

Se pretende establecer una estructura de mando policial que incluya a una autoridad política civil, como máxima autoridad policial, en contra de lo que señala la Carta Magna, que indica “que somos una institución del Estado y no una institución del gobierno de turno”.

Observaciones del sector pasivo

Anteriormente, los dirigentes de la Asociación Nacional del Servicio Pasivo Policial (Ansppol) realizaron varias observaciones al proyecto de ley porque consideran que “perfora” la Ley Orgánica de la Policía de 1985.

Observan que el proyecto de ley divide el mando entre el Ministerio de Gobierno y el comandante general; la incorporación del suboficial en el Estado Mayor no constituye una reivindicación; el cambio de jerarquía y grados para los subalternos no dignifica, es un simple reconocimiento al grado académico; la situación de disponibilidad debe estar regulada por el reglamento y no por el ascenso, se debe actualizar la Ley Orgánica, además rechazan que las decisiones del Comando tengan que ser homologadas por el Ministerio de Gobierno.