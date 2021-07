Expresidenta del TED de Tarija exige al TSE pronunciarse ante la ilegal destitución de vocales

Nataly Vargas, que ejercía la presidencia del Tribunal Electoral Departamental de Tarija cuando fue destituida por un decreto presidencial, solicitó a la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) certificar su "destitución" considerada "ilegal" e "inconstitucional", porque no se siguió el debido proceso ni el procedimiento adecuado de acuerdo a la Ley del Órgano Electoral.

"No considero que se haya seguido el debido proceso ni el procedimiento adecuado para la destitución de los vocales (...), se ha cometido una inconstitucionalidad y una ilegalidad porque el Presidente (Luis Arce) no tiene competencia para destituir vocales electorales. En ese sentido, (..) estoy solicitando que la única autoridad competente certifique si he sido destituida", explicó Vargas a la ANF.

Añadió que espera que la certificación que solicitó debe señalar que no fue destituida por el TSE, porque no existe ninguna causal en la que hubiera incurrido para llegar a ese extremo, como faltas graves u otros. "Asumo que me encuentro en pleno ejercicio de mis funciones", indicó.

La Sala Plena del TSE no se ha pronunciado tras la posesión de los vocales en seis TED. Solamente la vocal Rosario Baptista repudió la injerencia del Ejecutivo en otro poder del Estado como es el Electoral, y demandó que todos los vocales sean restituidos en sus cargos.

Vargas envió una nota a la Sala Plena del TSE solicitando se pronuncie sobre la destitución de vocales y en particular sobre su situación. "Me parece que es un silencio cómplice ante esta inconstitucionalidad y esta ilegalidad. (...) Exijo pronunciamiento oficial y público, ya lo he exigido a través de una nota oficial (...) y hasta ahora no he tenido respuesta", añadió.

Señaló que estuvo en comunicación con el resto de los vocales que también fueron destituidos y todos piensan que se cometió una ilegalidad y una inconstitucionalidad, pero que por diversas razones no se pronunciaron. Dijo que es comprensible porque se siente una presión por parte del Órgano Ejecutivo.

Arce designó a ocho vocales de los Tribunales Electorales y ya fueron posesionados. Dos vocales habían renunciado tras las elecciones subnacionales y el de La Paz fue designado en enero, en consecuencia, seis se mantenían en sus cargos. Ninguno había renunciado y tampoco tenían procesos en su contra.

La Ley del Órgano Electoral prevé la "inamovilidad" de vocales y fija las causales de conclusión de sus funciones y la pérdida de funciones. Norma que no se cumplió.

El TED de Tarija informó el 5 de julio que la Sala Plena departamental eligió por unanimidad a Ivonne del Rosario Martínez como presidenta y a Marco Rolando Aguirre como vicepresidente de la institución. Asimismo, Gustavo Ávila asumió como nuevo vocal del TED Tarija.

Vargas en su nota al TSE también denuncia que la acción del Ejecutivo se constituye en un "atentado" contra la independencia del Órgano Electoral, al cuestionar la funcionalidad y servilismo de los miembros del TED de Tarija. Por otra parte, dijo que sufrió un permanente y sistemático acoso de los vocales que enviaron personal de la institución para exigirle a la entrega de los activos fijos y las llaves de la oficina.