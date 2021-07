La Paz: Trasladan restos de protomártires a plaza Murillo con ausencia de las Fuerzas Armadas

Con un redoble de tambores interpretado por la Banda Municipal Eduardo Caba, las urnas de los nueve protomártires de la Revolución de Julio de 1809 fueron trasladadas de la capilla ardiente instalada en el atrio de la Basílica Menor de San Francisco al carruaje que las llevó hasta la Catedral Metropolitana, ubicada en plaza Murillo, en ausencia de los efectivos de la Fuerzas Armadas.

"Cada uno sabe su rol, esto se hace cada año, si los llamados a cumplir su rol no lo hacen eso no va impedir que nosotros hagamos nuestro homenaje a los protomártires, a los que nos dieron la libertad, yo no tengo por qué juzgar, la mezquindad es lo peor que puede primar entre los paceños y eso nosotros no lo vamos a fomentar, vamos a salir hacia adelante, han visto hemos trasportado los restos, los vamos a custodiar con Guardia Municipal", dijo el alcalde Iván Arias en plaza Murillo, a tiempo de recordar que eran los Colorados de Bolivia los que trasladaban los restos de los protomártires.

En años anteriores, escuadras de efectivos de las Fuerzas Armadas, incluida la banda de músicos, acompañaban el traslado de las urnas de los protomártires de la Revolución de Julio de 1809 de San Francisco a la Catedral.

Las urnas fueron situadas en una capilla ardiente a los pies del monumento a Murillo. Será la Guardia Municipal la que se encargue de custodiar los restos toda la noche. "Vamos a custodiar con la Guardia Municipal porque La Paz no se rinde, La Paz sigue mirando hacia adelante y bueno estamos acá tranquilos", añadió Arias.

El alcalde Arias, acompañado de su esposa Mercedes Butrón; el presidente del Concejo Municipal, Jorge Dulón; el secretario del Concejo Municipal, Óscar Sogliano; autoridades ediles y descendientes de los protomártires participaron del traslado que subió por las avenidas Mariscal Santa Cruz y Montes para acceder a la calle Ingavi y, posteriormente, a plaza Murillo ante la mirada de la población.

Al ritmo del Himno a La Paz, la comitiva hizo su recorrido detrás de las urnas de Pedro Domingo Murillo, Juan Basilio Catacora Heredia, Buenaventura Bueno, Apolinar Jaén, Melchor Ximénez, Mariano Graneros, Juan Antonio Figueroa, Gregorio García de Lanza y Juan Bautista Sagárnaga.

Los restos de los protomártires permanecerán en plaza Murillo hasta este viernes, cuando se realice la entrega floral a los pies del monumento a Murillo, el encendido de la Tea de la Libertad y el Te Deum en la Catedral Metropolitana.

El viernes 16 de julio, después de los actos protocolares y la procesión de la Virgen del Carmen, los restos de los protomártires serán devueltos a la Basílica Menor de San Francisco.

Según una reseña de la Secretaría Municipal de Culturas, los protomártires de la Revolución de Julio de 1809 "entregaron su vida de la mano de sus ideales, asumiendo las consecuencias que para ellos y sus familias no tardarían en llegar".

La corona española "mandó a perseguir a los héroes paceños, quienes fueron ejecutados un 29 de enero de 1810 en acto público a manera de castigo ejemplarizador. Pedro Domingo Murillo Zalazar, Juan Basilio Catacora Heredia, Buenaventura Bueno, Apolinar Jaén, Melchor Ximenez, Mariano Graneros fueron inmolados en la horca. Juan Antonio Figueroa, Gregorio García de Lanza y Juan Bautista Sagárnaga, sufrieron la pena del garrote".