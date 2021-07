Director nacional de Epidemiología no aconseja retomar clases presenciales este año

El director nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, manifestó este viernes que no aconseja retomar las clases presenciales al menos este 2021, debido a la pandemia.

"La opinión nuestra, de la Dirección de Epidemiología, es que, si bien estamos en una desescalada, pero no hay condiciones para reiniciar las clases presenciales. Desde luego las clases no presenciales se pueden continuar, pero el consejo en nuestro es de que no se reinician clases presenciales. No se debe dar condiciones de presencia de muchas personas de ningún tipo de labores escolares o en otro tipo de actividad", dijo Armijo en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL.

El especialista señaló que lo prudente es que no se reinicien las clases escolares toda esta gestión. Indicó que al país le está yendo bien con las medidas de vacunación y vigilancia activa de casos COVID-19, pero "ahí no ha terminado las cosas".

"Para fines de agosto se anuncia una cobertura de vacunación con la llegada al país de ocho millones de vacunas que nos aseguró ya nuestro señor presidente. Eso nos puede dar luces para poder decir hacia delante qué se puede hacer con la apertura de las labores escolares para el próximo año, pero este año no aconsejamos", enfatizó.

El Director de Epidemiología manifestó que la situación futura dependerá de factores como la vacunación, pero también de que nos adaptemos a vivir de otra manera tomando medidas de precaución continuas por mucho tiempo, como el uso del barbijo, la limpieza de las manos y el uso del alcohol.

El Gobierno ya anunció que se pretende un retorno gradual a las clases semipresenciales y presenciales de acuerdo a los reportes epidemiológicos.