Fiscalía exime de responsabilidad a acusados de quemar PumaKataris

La Fiscalía eximió de responsabilidad a los tres imputados principales de las quemas de los buses PumaKatari, hecho ocurrido durante los conflictos de 2019, y alega que no existen los elementos probatorios suficientes. Se trata de tres dirigentes: Aurelio Q. M., Nicanor C. C. y Miriam G. V.

“De la relación fáctica y la fundamentación jurídica esgrimida anteriormente, en estricta aplicación de los artículos 72, 73, 323 inc. 3 del CPP (Código de Procedimiento Penal) decreta sobreseimiento a favor de los imputados Aurelio Q. M., Nicanor C. C., y Mirian G. V. por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, incendio, daño calificado y terrorismo”, señala la resolución de la Fiscalía.

Durante los conflictos del 2019, al menos 60 buses PumaKatari fueron quemados y los principales acusados son dos dirigentes del sindicato de choferes 14 de Septiembre. Por el delito, ambos fueron remitidos al penal de San Pedro y Chonchocoro, mientras que Miriam G. V. fue llevada a la cárcel de Obrajes.

Según Fernando Peñaloza, el abogado de Miriam G. V., su defendida cuenta actualmente con detención preventiva. Añadió que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz objetó la resolución, por tanto, ésta se halla en etapa de impugnación.

En tanto, el alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que sintió una “total indignación” al conocer la decisión de la Fiscalía, de emitir sobreseimiento a las tres personas imputadas por el caso de la quema de los buses PumaKatari. “Eso es impresionante, ¿cómo puede ser?”, manifestó a Erbol tras conocer la información.

La Fiscalía presentó en junio ante el Juzgado del caso la resolución de sobreseimiento a favor de tres personas que eran dirigentes en 2019 y que estuvieron imputadas y hasta encarceladas por la quema de los PumaKatari.

Molestia en la oposición

El diputado de Comunidad Ciudadana por La Paz, Miguel Roca, criticó a la Fiscalía por no esclarecer el caso y manifestó que el fiscal general, Juan Lanchipa, debería renunciar si no se castiga a los culpables.

“¿Cómo puede ser que a casi dos años de aquellos luctuosos hechos, la Fiscalía no sepa quién quemó 66 buses? No estamos hablando de un fosforito, no estamos hablando de una bombita molotov que estaba escondida detrás de un muro; 66 buses delante de la ciudadanía y que la Fiscalía no sepa quién es culpable merece la renuncia del fiscal general Lanchipa”, manifestó. El diputado Juanito Angulo (MAS) consideró que la decisión de la Fiscalía “no cuadra” y que se debería encontrar a los responsables.