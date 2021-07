Pary: Ingreso de pertrechos a Bolivia viola tratados internacionales

El embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego Pary, sostuvo este martes que el supuesto ingreso irregular de "material bélico" de Ecuador y Argentina a Bolivia violó tratados y convenciones internacionales.

"Lo primero que ha sucedido en este caso, es una clara violación a la Constitución Política del Estado, a la Ley 400, que son normativas que regulan claramente el ingreso de armas al Estado Plurinacional de Bolivia; segundo, también tenemos la Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados", mencionó en contacto con Bolivia TV.

Esta Convención establece en su Artículo 9, Parágrafo 2, sobre autorizaciones, licencias de importación y exportación y tránsito de armas, que los Estados parte no permitirán el tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados hasta que el Estado receptor expida la licencia o autorización correspondiente.

"Pues esta Convención es muy precisa, establece que tanto el Estado receptor, como el Estado que envía, deben expedir una autorización expresa para este tipo de materiales. En el caso del Estado boliviano, no existe dicha autorización expresa, no existe pues dicho procedimiento, no ha sido legalmente desarrollado", afirmó Pary.

Sobre el arribo de un avión militar argentino con supuesto material bélico al aeropuerto de la ciudad de El Alto en noviembre de 2019, el también excanciller precisó que este hecho fue completamente irregular, ya que no contaba con las autorizaciones correspondientes.

"Si bien, ayer se ha conocido que el Embajador habría enviado una nota el día 11 de noviembre, debemos recordar que la Cancillería, desde el 8 de noviembre en la noche, ya no se apertura, considerando que la UTOP (Unidad Táctica de Operaciones Policiales), que está al lado, había tomado los techos de la Cancillería. En ese marco, esta documentación no fue conocida por la Cancillería y no se expidió ninguna autorización para el ingreso de este material bélico", precisó.

Recordó que la Carta de las Naciones Unidas (ONU), la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y todo el derecho internacional identifica claramente el principio de no intervención en los asuntos internos de un país, y lo que se hizo en noviembre de 2019 es una clara intervención en los asuntos de un país, en este caso de Bolivia.

"Y en este caso, el Gobierno de Macri de Argentina ha participado directamente para derrocar a un Gobierno constitucional, ha participado directamente para desestabilizar a un Gobierno con el envío de armas y municiones, lo cual está prohibido por las convenciones internacionales", aseguró.