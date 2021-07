Analistas: Evo Morales se victimiza para buscar la candidatura en 2025

Evo Morales, de buscar la confrontación, victimizarse y no reconocer que huyó del país por el fraude electoral denunciado, fue centro de críticas de parte de legisladores de oposición y oficialistas, que sostienen que está en su campaña para ser candidato para los comicios de 2025.

Entre los argumentos que el exmandatario maneja está que renunció para evitar que se ataque a dirigentes y bases del Movimiento Al Socialismo (MAS) y recientemente señala que tuvo que dejar el país porque en todo caso era el “cementerio o Estados Unidos”.

“Son delirios de persecución. La gente ya no cree en la palabra de Evo Morales. Hubo una encuesta donde más del 80 por ciento se ha opuesto a que Morales sea candidato, pero tiene un afán de por la fuerza tratar de volver a ser candidato”, indicó el diputado Alejandro Reyes de Comunidad Ciudadana (CC).

A su vez, el diputado Rolando Cuellar señaló que es muy prematuro hablar de postulaciones para los comicios de 2025 cuando faltan más de cuatro años de la gestión del presidente Luis Arce.

“Para hablar si Evo Morales va a ser presidente en 2025, estamos sólo seis meses de gestión, tenemos cuatro años y más para trabajar, no creo que se hable en este congreso. No se puede hablar de candidato a presidente, ni se va a tocar en el congreso orgánico del MAS y tampoco puede haber presidentes vitalicios; la democracia interna no solamente tiene que haber en el MAS, sino la libertad de pensamiento, tiene que haber renovación”, sostuvo.

En tanto, analistas consideran, a diferencia de Cuellar, que el exmandatario trabaja desde ahora para asegurar su candidatura para los próximos comicios, por lo que se está movilizando para limpiar de sectores que lo cuestionan.

Sostienen que Morales está en el rol de hacerse a la víctima y que nunca va a admitir sus errores, pero que está claro que está en campaña para las siguientes elecciones.

“Esto ya se ve en la procura de tener un MAS manso, que no lo critique, que las voces que demandan renovación al interior del MAS sean acalladas para que él tenga todo el camino allanado para ser candidato en 2025, ése es el principal objetivo”, refiere la politóloga Patricia Velasco

Recordó que, en este periodo conflictivo el expresidente Morales, su entorno, abandonó el país, en tanto, sus ministros buscaron refugio en las embajadas.

Revertir imagen

La actitud de Evo Morales es para intentar revertir la imagen que tiene ante la sociedad de un presidente que buscó escapar del país. Es algo que quedó grabado en no solamente la gente opositora al MAS, sino en su propia militancia, que sintió el abandono y dejado a su suerte, señala el historiador Pedro Portugal.