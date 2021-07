Oposición y oficialismo saludan la proclamación de Pedro Castillo

Varias fueron las reacciones en el ámbito político boliviano sobre la proclamación de Pedro Castillo como presidente de Perú. El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) sostiene que este triunfo se constituye en un empuje para la construcción de la “patria grande”. En tanto, la oposición considera que se debe tomar con pinzas lo que pueda suceder en la nación vecina, toda vez que Perú no es Bolivia, que si bien es un triunfo de la izquierda la realidad es diferentes.

“Con seguridad, ésta es una muestra de una gran debilidad de lo que han estado promoviendo algunas organizaciones desde Chile, con algunos expresidentes de Perú. Ahora, se debe encaminar la construcción de la patria grande”, señaló el presidente de la cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, al destacar la proclamación de Castillo. La autoridad legislativa hizo un llamado a los países de América Latina para que, a pesar de las diferencias políticas, se sumen a la construcción de la “patria grande”.

En tanto, su homólogo de Diputados, Freddy Mamani, señaló que la proclamación de Castillo es una muestra de que en Perú se respeta la decisión del soberano.

“Nos complace que un hermano peruano, del Perú profundo, haya ganado las elecciones a pesar de tener tantas dificultades: que no querían proclamarlo, que no querían reconocer ese triunfo del soberano; la decisión es del soberano, no es capricho de personas y por eso por fin creo que las autoridades electorales han decidido, porque no les quedaba otra opción que proclamar al ganador y es nuestro hermano Pedro Castillo”, señaló.

Destacó la madurez política y democrática del pueblo peruano que mantuvo la tranquilidad durante más de un mes a la espera de este pronunciamiento.

“También quiero felicitar la madurez democrática que demostró el pueblo peruano, porque han estado más de 40 días haciendo vigilia”, sostuvo.

El expresidente y actual líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, a través de su red social de Twitter expresó su complacencia por la proclamación de Castillo como presidente de Perú.

“Saludo la elección de @PedroCastilloTe como presidente de la República del Perú. Auguro que su liderazgo aporte al fortalecimiento de la democracia, la libertad y el respeto a los DDHH en su país y en Latinoamérica, condiciones necesarias para lograr paz, justicia y bienestar”, escribió.

En tanto, el diputado Alejandro Reyes a tiempo de considerar de positivo el triunfo, dijo que en Bolivia se debe tener respeto a las decisiones que vaya a tomar el mandatario electo, y que lo que van promoviendo el MAS, de la construcción de una “patria grande”, entre otros, es especular, porque si bien es una línea de izquierda, el pueblo peruano no es Bolivia.

“Manejemos con prudencia lo que vaya a suceder en Perú. Es un triunfo de la democracia, pero lo que vaya a hacer de aquí en adelante es algo inherente a la política interna de la vecina nación, no podemos estar pregonando la construcción de algo”, sostuvo.

Nuevo mandatario peruano

Este lunes, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó como el próximo presidente de la República a Pedro Castillo (Perú Libre) para el periodo 2021-2026. La ceremonia de proclamación de resultados de cómputo y de candidatos electos de la segunda vuelta de las elecciones 2021 del Perú se hizo de forma virtual.

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de actas procesadas, Pedro Castillo obtuvo el 50,126%, mientras que Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, el 49,874%.

En los resultados publicados por la ONPE, Castillo Terrones obtiene 8.836.380 votos, mientras que Fujimori Higuchi cuenta con 8.792.117 votos. La diferencia entre ambos candidatos es de 44.263 votos.