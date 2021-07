Jarjuri declara que Kaliman llamó a Cocarico para pedirle que los grupos del MAS no quemen La Paz

El excomandante de la Armada Boliviana Gonzalo Jarjuri, en su declaración ampliatoria ante la Fiscalía, dijo que el 11 de noviembre el exjefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, llamó al entonces ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, para pedirle que evite que los sectores del MAS de El Alto bajen a “incendiar” la ciudad de La Paz.

Jarjrui hizo estas y otras revelaciones en su declaración ampliatoria que hizo ayer en la cárcel de Patacamaya, en La Paz, donde se encuentra con detención preventiva por el caso del supuesto golpe de Estado.

Según el abogado Ever Vera, Jarjuri dio varios detalles que esclarecerán los sucesos de noviembre de 2019 y que se complementarán con otras declaraciones que emitieron otros exjefes militares que están detenidos por el mismo caso.

“Los hechos tienen una misma línea, no pueden diferir mucho”, dijo a El Deber.

“Reveló que fue testigo de una conversación del general Kaliman con Cocarico, para tratar de parar que no se encienda la ciudad de La Paz”, aseveró Vera.

Esta versión va en la misma línea de la declaración del exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Gonzalo Terceros, quien aseveró en su declaración que el 11 de noviembre en la tarde Evo Morales llamó a Kaliman para preguntarle por qué no había autorizado el ingreso del avión mexicano hasta esa hora y que el exjefe militar le explicó que la embajada de México no había completado unos trámites que eran necesarios.

Kaliman le pasó el celular a Terceros, quien recuerda: “En ese momento el (Morales) me dijo de manera textual: ‘Si no me autoriza el ingreso del avión, usted será culpable de que los 15 mil compañeros que están bajando de El Alto a La Paz quemen la ciudad’”.

En su declaración Terceros señala que le replicó: “’Por favor no haga eso, cómo va a hacer eso, ordéneles que se vuelvan, que no cometan eso…’ y él me indicó: ‘yo ya no tengo control, el encargado es el ministro (César) Cocarico, llámenlo a él y lleguen a un acuerdo”.

La declaración de Jarjuri, corrobora esto. “Del teléfono de Jarjuri llamaron en varias oportunidades al celular de Cocarico. No contestó a las dos primeras, creo que lo hizo a la tercera o cuarta, y ahí le pasó el teléfono al general Kalimán, quien haciéndose a un lado habla con Cocarico. El motivo de la llamada era para pedirle que impida que los campesinos que bajaban de El Alto enciendan La Paz”, apunta.

Jorge Santisteban, también abogado de Jarjuri, dijo que su defendido dio varios detalles de lo ocurrido esos días en el país.

“(Jarjuri) asegura que Kaliman lo llama a Cocarico para que no entren a la población de La Paz (los grupos movilizados en El Alto) a hacer los desbandes, que había dicho Evo Morales (si es que no se dejaba ingresar el avión mexicano)”, informó Santisteban a Página Siete.