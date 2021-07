Procurador espera que informe del GIEI tenga un punto sobre medios que "mintieron"

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, espera que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) incorpore un punto referido al rol de los medios de comunicación que deliberadamente mintieron al país", durante la crisis política de 2019.

"Cuando a los medios de comunicación se les dice la verdad sacan otras cosas, tergiversan las cosas, sacan la vida de uno o de otro. Ojalá exista un punto con relación al papel de los medios de comunicación y a sus actores que han deliberadamente mentido al país", indicó Chávez en el canal Bolivia TV.

La autoridad tildó a los medios de comunicación de "prensa vendida, esa prensa derecha, que infelizmente maneja medios que distorsiona", al señalar que siguió un relato del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, respecto a que entre los manifestantes se dispararon.

Manifestó que no existía ningún elemento que sustente esa idea de que entre los movilizados se hubieran matado durante las jornadas violentas en noviembre de 2019.

Asimismo, dijo que los medios de comunicación "nos han conducido a la idea de que hubo fraude, no ha existido un fraude y hubo un golpe de Estado", sostuvo el procurador.

Este viernes, el GIEI entregará al Gobierno su informe sobre los hechos entre octubre, noviembre y diciembre de 2019. Conflicto que estalló a raíz de las observadas elecciones generales y que posteriormente fueron anuladas.

De por medio las movilizaciones y protestas en todo el país y la renuncia del expresidente Evo Morales y todas las autoridades que eran parte de la sucesión constitucional. La muerte de más de 20 personas.

El grupo de expertos desde que llegó a Bolivia tomaron testimonios, realizaron entrevistas, revisaron documentos, se estima en 100.000 fojas de documentos y pericias.

Lima asegura que el Gobierno tiene 10 días para revisar el informe del GIEI sobre el 2019.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó este viernes que el Gobierno tiene 10 días hábiles para revisar el informe sobre los sucesos del 2019 del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una vez que entregue al Ministerio de Relaciones Exteriores, que se prevé sea en este mes.

"El GIEI debe presentar el documento el 23 de julio, se va a presentar oficialmente a nuestra Cancillería, lo más seguro es que se entregue (también) a nuestro embajador ante la OEA, al doctor Héctor Arce en Washington y a partir de la entrega del documento, el gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para poder revisar el documento", señaló Lima en una nota difundida por el viceministerio de Comunicación.

La CIDH y el Gobierno de Bolivia acordaron una prórroga de dos meses para que la GIEI entregue el informe sobre hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 y el plazo está por cumplirse.

El GIEI-Bolivia empezó su labor de recolección de información 23 de noviembre de 2020, cuando se llevó a cabo el acto de instalación oficial en la ciudad de La Paz. Desde esta fecha el GIEI desarrolló una agenda de trabajo en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sacaba, Villa Tunari, Bulo Bulo, Sucre, Santa Cruz, Montero, Potosí, Vila Vila, Challapata, Caracollo y Oruro.

Según una nota de prensa del Ministerio de Justicia, la revisión que realizará el Gobierno no implica la posibilidad de alguna modificación. Al respecto Lima aclaró que simplemente se tomará conocimiento "para precisar si hay alguna información que tengamos que hacer como Gobierno".

"Una vez transcurrido ese plazo que podría ser de 10 días o menos (podría ser de 48 horas o cinco días) le vamos a comunicar oficialmente nuestra postura a la CIDH, al GIEI y ellos podrían aceptar o negar las observaciones o precisiones que realicemos", sostuvo.

Aseguró que el informe del GIEI no es un documento equivalente a una sentencia. "No es una sentencia, no es una opinión consultiva, ellos nos van a entregar un informe que tiene que ver con las graves violaciones de derechos humanos, por lo tanto, el informe en algunas partes es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación", subrayó.

"Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado que tengamos que hacer, una reparación a las víctimas, pero hay otros aspectos que van a ser a título de recomendación", especificó.

Si hay una recomendación, estará sujeta a una evaluación por el Estado para su aplicación en los plazos que sea necesario, acotó. En relación a los contenidos del informe, Lima reiteró la solicitud para esperar la presentación oficial del mismo a cargo del GIEI.

"Primero, conozcamos el informe y ahí vamos a poder precisar las respuestas que nos piden ahora. En este momento, no podríamos especular sobre un documento que aún no conocemos", dijo.