Bascopé va a audiencia cautelar y señala que “es inhumano lo que hacen conmigo”

Mario Bascopé, uno de los líderes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), asiste a su audiencia de medidas cautelares en Sucre, acusado de supuestos daños a la infraestructura de la Fiscalía General del Estado ocasionados en una protesta en octubre de 2020.

La audiencia de Bascopé comenzó cerca a las 11:00 en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, según Correo del Sur.

El activista estaba internado en el Instituto Gastroenterológico de la capital del Estado, pero fue dado de alta para que comparezca ante la justicia, a pesar de que el imputado aseguró que no se encontraba en buen estado de salud.

“Son siete días que no he comido ni un pedazo de pan, no he tomado agua, es inhumano lo que está pasando conmigo”, reclamó el activista en una entrevista con Correo del Sur Radio FM 90.1.

Dijo que no recibió la atención médica que necesitaba pero que igual lo llevaron a la audiencia cautelar.

“Estoy Muy delicado, estoy mal, me han traído así, me han dado el alta pero no me siento nada bien. Tengo golpes en la cabeza”, señaló Bascopé, minutos antes de ingresar a su comparecencia con la justicia.

“Vine a Sucre de viaje y nunca he estado en cosas vandálicas para que me acusen (…) Vine esas fechas y no participé de las marchas. Jamás he usado un cohete y petardo”, recalcó.