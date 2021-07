Mayta habló con canciller ruso para hacerle conocer “preocupación y molestia” por retraso de Sputnik V

El canciller boliviano, Rogelio Mayta, se contactó con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para hacerle conocer la “preocupación y molestia” del país por el incumplimiento en el envío de las segundas dosis de la vacuna Sputnik V, informó el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.

“El canciller ha sostenido una reunión con el canciller de Rusia explicando nuestra preocupación y molestia por el incumplimiento y se están haciendo todas las gestiones para asegurar las segundas dosis”, dijo Blanco a la Red Uno.

El Viceministro ratificó que la empresa rusa Gamaleya, productora de las vacunas, certificó que las primeras dosis de Sputnik V alcanzan una efectividad de 80% y que se puede aplicar la segunda dosis hasta 180 días después.

Aseguró que el retraso de las dosis no es un atentado a la salud y dijo que el tema “transciende las gestiones y la voluntad” del Gobierno, porque Rusia está priorizando la vacunación de su población y no está exportando el segundo componente, lo que afecta no sólo a Bolivia, sino a varios países que esperan stocks de segundas dosis.

Dijo que se tiene la alternativa de que Rusia entregue lotes del principio activo del componente B, para que laboratorios de Argentina u otro país puedan envasar la vacuna, pero esto aún está en gestiones.

Ratificó que Rusia priorizará a Bolivia en los siguientes envíos autorizados para la exportación.