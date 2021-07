Villegas: No hay ninguna garantía de la validez del informe encargado por la Fiscalía

El ingeniero informático Edgar Villegas, uno de los técnicos que detectó las irregularidades en cómputo de votos del 2019, expresó que no existen garantías de la validez del informe elaborado por un equipo técnico de la Universidad de Salamanca por encargo del Ministerio Público.

“Con el tiempo que pasó (desde las elecciones del 2019), ¿qué garantías tenemos de que toda la escena, la estructura informática se haya mantenido intacto? No tenemos ninguna garantía. Además, este estudio se realizó bajo las condiciones de la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía definió los términos y dieron la información de entrada para que se haga esta investigación. Eso para mí hace que esta investigación no tenga validez”, manifestó Villegas durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda.

Villegas también cuestionó que el caso fraude electoral haya sido cerrado tomando en cuenta sólo el informe del equipo de la Universidad de Salamanca ya que el documento sólo se refiere a la parte técnica y no así a otros aspectos, por ejemplo, la alteración de actas, falsificación de formas y deficiencias en la cadena de custodia, elementos que fueron señalados el informe de la OEA.

“La OEA hizo un informe con más de 30 expertos que vinieron in situ, tuvieron acceso directo a la infraestructura informática, y (la pericia) fue después de la elección y no bajo una información que dio un ente”, añadió.

Según el resumen ejecutivo del informe del equipo de la Universidad de Salamanca, “todos los análisis han sido llevados a cabo con las evidencias cursantes en el cuaderno de la investigación y que fueron proporcionadas por el Ministerio Público de Bolivia”.

Durante el programa de QNMP, el secretario General de la Fiscalía, Edwin Quispe, fue consultado sobre si la Fiscalía pasó los datos a los peritos, la respuesta del funcionario fue que “en todos los casos que la prueba que se va a sujetar a pericia tiene que cursar en el cuaderno de investigaciones porque tiene que ser una prueba lícitamente obtenida” y que “en cualquier otro proceso, los fiscales determinan los puntos de peritaje, que son elementos que nosotros no alcanzamos cabal comprensión con el simple entendimiento”.