Para Villegas, el informe de la fiscalía es “extemporáneo” y “no tiene validez”

Edgar Villegas, el ingeniero informático que detectó varias irregularidades en las elecciones de 2019, aseveró que el informe pericial con el que la fiscalía cerró el caso fraude electoral es “extemporáneo” y se realizó sólo en base a la metodología del Ministerio Público, por lo que “no tiene validez”.

“Es bastante claro que este informe no tiene validez, porque es extemporáneo. Ha pasado más de un año, el señor Lanchipa ¿por qué no lo gestionó hace un año? Con el tiempo que pasó qué garantías tenemos de que la escena se haya mantenido intacta y a parte que este estudio se realizó bajó las condiciones de la fiscalía. Entonces la fiscalía definió la metodología, ellos proveyeron los datos y eso para mi hace que no tenga validez”, dijo Villegas al programa Que no me pierda, de la Red Uno.

Aseveró que “es es sorprendente que la fiscalía dé más validez a este informe que a uno vinculante que fue elaborado por la OEA”.

Para Villegas, los resultados del informe de la OEA, que estableció que hubo manipulación dolosa en las elecciones, son “contundentes”.

Dijo que el informe de la fiscalía sólo refiere a una pericia informática, cuando el estudio de la OEA señala varios elementos de manipulación en el cómputo, la cadena de custodia y en las mismas actas.

“La fiscalía solo se basa en un informe informático, y el fraude no solo ha sido en el aspecto informático, y ha habido manipulación de actas, falsificaciones de firmas, problemas en cadena de custodia, etc”, dijo.

Según el informe pericial encargado a una consultora de la Universidad de Salamanca, en las elecciones de 2019 no hubo manipulación informática pero sí "negligencia", por lo que el Ministerio Público cerró el caso fraude electoral.