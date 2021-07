Corchado sobre informe técnico: “No hemos visto en ningún caso manipulación, pero sí muchos errores”

Juan Manuel Corchado, director del “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite” de la Fundación General de la Universidad de Salamanca – España que realizó que la pericia informática al proceso electoral de 2019, señaló que la pericia trató sólo la parte informática y que encontraron “muchos errores”, pero esas irregularidades no derivaron en alguna manipulación.

“No hemos visto en ningún caso manipulación, pero sí muchos errores que creo que son obvios, pero no una manipulación fruto de esos errores”, señaló Corchado en entrevista con el programa Que No Me Pierda.

El director también afirmó que encontraron negligencias que nos son propias de un proceso electoral y que hallaron más irregularidades que las identificadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero concluyeron que no hay datos que indiquen que fueron voluntariamente manipulados.

“Ellos (OEA) lo han dicho, como nosotros hemos dicho, este proceso está lleno de irregularidades, que nosotros hemos identificado y posiblemente y creo que más irregularidades que los que aparecen en el informe de la OEA. Pero lo que podemos decir es que una vez cometida la infracción, esta irregularidad, esto ¿ha generado ha provocado una manipulación en los datos que pueda cambiar el sentido del voto? Y ahí te puedo garantizar que no hemos identificado ningún problema, ni nada, que nos haga pensar que esos datos han sido voluntariamente manipulados. Yo creo que lo que debe quedar claro que hemos detectado anomalías, negligencias que no son propias de un proceso electoral”, indicó Corchado.

El director reiteró que la pericia se hizo sólo a la parte informática del proceso electoral y que no se tomó en cuenta las situaciones previas, como cadenas de custodia, un aspecto que sí consideró la OEA.

Consultado sobre si se analizó si hubo manipulación de actas, Corchado respondió que ese aspecto “queda fuera de nuestra pericia, eso es algo que desde aquí no podemos hacer y que no se nos ha pedido (a la Fiscalía General del Estado), nosotros simplemente nos hemos dedicado a hacer un análisis de los datos informáticos. SI hubo falsificación en el camino o en algún sitio, ese no ha sido (parte de) nuestro trabajo”.

“Mi estudio es técnico e independiente. Tengo que hacer un estudio para que alguien lo interprete”, señaló Corchado.

El director también explicó que su equipo accedió al contrato tras haber ganado una licitación internacional publicada por la Fiscalía de Bolivia y que las otras dos personas que también dirigieron la pericia son investigadores contratados por la Universidad de Salamanca.

Además, admitió que es la primera vez que realizan una pericia a un proceso electoral y que la mayor parte de sus trabajos están relacionados a procesos policiales.