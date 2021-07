Senador del MAS: No tengo por qué discutir con la hermana senadora, porque al final es mujer

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Hilarión Padilla, en la sesión del pleno de la Cámara de Senadores dirigiéndose a su colega Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, dijo que no discutiría con “la hermana porque al final es mujer”. La legisladora repudió las palabras machistas del legislador y anunció que formulará una denuncia en la comisión de Ética.

“Hermana senadora creo a mí no me gusta discutir con señoras. Yo respeto a mi mamá”, dijo el senador, para luego rematar en la misma línea: “Entonces, no tengo por qué discutir con la hermana, porque al final es mujer. Yo no voy a pelear”, sostuvo el senador.

Barrientos retrucó inmediatamente en la sesión la alusión a su persona: “no le voy a permitir el machismo explícito del senador”, dijo.

“En sesión de la Cámara de Senadores el Sen. Hilarión Padilla dijo que no discutirá conmigo porque SOY MUJER, REPUDIO el machismo expresado hoy en la ALP y anuncio que mañana a primera hora haré las denuncias correspondientes ante el comité de ética”, escribió Barrientos en su Twitter.

La intervención de Padilla se dio en medio de una discusión respecto al expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, a quien dijo que está dispuesto a invitarlo para “discutir frente a frente”, incluso también con Marco Pumari.

Aseguró tener pruebas sobre sus alusiones que hizo del exmandatario y político opositor y que en su momento se conocerán.

“Me duele como hermana que siga defendiendo a Mesa, cuando Mesa fue parte (del gobierno) de Gonzalo Sánchez de Lozada (…) ahora debe tener bastante abogados”, para que lo defiendan, aunque dijo que también tiene abogados mineros para asumir su defensa en caso de alguna acusación.

“Yo también tengo abogados mineros, no tengo miedo, si tengo que acusarlo lo voy a acusar formalmente”, señaló.