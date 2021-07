Autor de la pericia: "Si hubo falsificación, eso no ha sido el objeto de nuestro trabajo"

El experto español Juan Manuel Corchado, que dirigió el grupo contratado por la Fiscalía para realizar una pericia del caso fraude electoral de 2019, aclaró que una presunta manipulación de actas o falsificación no ha sido objeto de su trabajo.

La auditoría de la OEA encontró en el proceso electoral de 2019 existió alteración de actas electorales y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. El organismo evaluó a 4 mil de las 34 mil actas de esos comicios y encontró "adulteraciones, falsificaciones y manipulaciones" que alcanzaron a 87 centros de votación.

Corchado aclaró que el tema de las actas quedó fuera de la pericia realizada en España y que tampoco se le solicitó hacerla.

"Eso (manipulación de actas) queda fuera de nuestra de nuestra pericia. Eso es algo que realmente de aquí no podemos hacer con los datos que tenemos y que no se nos ha pedido. Nosotros simplemente nos hemos dedicado a hacer un análisis de los datos informáticos, no otra cosa. Si hubo falsificación o en el camino o en algún sitio, eso no ha sido el objeto de nuestro trabajo", dijo Corchado en entrevista con Red Uno.

Indicó que en su estudio se ha encontrado actas que estaban mal, pero no era su labor valorar el proceso anterior a las mismas.

"Nosotros hemos visto que claramente que las actas, algunas actas han llegado mal pero no vamos a valorar el proceso 'antes', solamente evaluamos el hecho de que un acta es imposible que se lea bien", dijo Corchado.

El español señaló que tampoco ha evaluado otros aspectos señalados por la OEA, como la cadena de custodia.

"También habla de la cadena de custodia, que no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado, nosotros ahí no nos hemos metido", afirmó.

Corchado manifestó que también su estudio no se metió en que si hubo "un patrón de manipulación", puesto que no hace juicios políticos, sino técnicos.

El experto español enfatizó que se ha encontrado irregularidades, incluso más de que halló la OEA en el sistema informático de las elecciones 2019, mas no así manipulación de los resultados electorales en ese nivel.

"No hemos identificado nada que nos haga pensar que esos datos hayan sido voluntariamente manipulados", destacó Corchado, aunque recalcó que se ha detectado anomalías y negligencias que no son propias de un proceso electoral.

"No hemos visto en ningún caso ninguna manipulación, sí muchos errores que yo creo que son obvios y que son después de todas los informes que se han hecho, pero no una manipulación en los datos fruto de todos esos errores", reiteró.