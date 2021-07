Bolivia reporta 1.029 nuevos contagios de Covid-19 y Ministerio de Salud confirma primer caso de hongo negro

Bolivia reportó este jueves 1.029 contagios nuevos de Covid-19,1.344 recuperados y 30 decesos en una jornada en que la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud confirmó el primer caso de hongo negro en un paciente que padeció coronavirus.

Santa Cruz y La Paz son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 298 y 239 casos, respectivamente. Cochabamba registró 218 casos; Tarija 89; Chuquisaca 76; Potosí 54; Oruro 35; Beni 16; y Pando 4. Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 471.958 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 405.853 se recuperaron y hubo 17.784 decesos.

Respecto al caso de hongo negro, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Freddy Armijo, indicó que “ya es un caso confirmado”.

“Nosotros desde la Dirección de Epidemiología recibimos los reportes tanto del Servicio Departamental (de Salud) de Oruro como del el de Cochabamba y por la tarde ya se tenía una evidencia de que se había confirmado el caso mucormicosis (infección conocida como hongo negro) en este compatriota que reside en Oruro, pero que por razones de salud fue hasta Cochabamba para hacerse tratar un problema dental”, señaló Armijo en el programa Que No Me Pierda.

El galeno explicó que el microorganismo es “un hongo oportunista, que normalmente no producen enfermedad, pero en ciertas condiciones cuando encuentran un huésped con alteraciones inmunológicas sí pueden hacerse patógenos y producir enfermedades”.

Armijo añadió que “es un hongo que vive en la naturaleza” y que la enfermedad “es un accidente que se produce en una persona inmunodepremida”.

El doctor también sostuvo que debido a las características no se requiere vigilancia epidemiológica particular.

Sin embargo, más temprano, la viceministra de Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro, señaló que se espera el resultado de un cultivo que será conocido el 3 de agosto para confirmar su se trata de un caso de hongo negro.

Las autoridades sanitarias del país pidieron a la población no alarmarse por el caso mucormicosis y que no representa un peligro ya que no es un hongo que se transmite entre personas.

La mañana del jueves el Colegio Médico de Cochabamba brindó una conferencia de prensa para confirmar el caso de hongo negro en un paciente que padeció Covid-19.