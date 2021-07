Ministro Auza: No hay informe oficial de la presencia de la variante delta en Bolivia

El ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó que no existe un informe oficial de la presencia de la variante delta en el país. La declaración se dio tras que 12 profesionales, de un centro hospitalario de Santa Cruz, fueran aislados luego de presentar síntomas que derivaron en una neumonía atípica compatible con Covid-19, y la posibilidad de que se trate de la variante delta.

“Nosotros queremos hacer un llamado a la población y a los medios de comunicación también, no favorezcamos a la infodemia (desinformación), no generemos zozobra en la población, sabemos las características de la nueva variante delta, si es que estuviera en nuestro país la estrategia de contención, mitigación y vacunación, no va a cambiar seguirá siendo la misma, hasta que no exista una confirmación de aquellos que se especula, es eso mismo especulación”, apuntó Auza en conferencia de prensa.

Respecto a la situación en Santa Cruz, el titular de la cartera de Estado señaló podría tratarse de un cuadro clínico con síntomas similares de esa variante, sin embargo, apuntó que no emitirá criterios hasta tener un reporte oficial.

Auza señaló que todo caso sospechoso de infección por una variante se envía al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) para que realice el estudio de la muestra y cuando se tenga los resultados “se informará a la población de manera responsable”, afirmó.