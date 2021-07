Covid-19: Gobierno dice que existe plan de contingencia ante posible rebrote por retorno a clases

La Paz |

Ante el anuncio de retornar a clases presenciales y semipresenciales en el país desde el lunes 2 de agosto, el Gobierno aseguró que tiene un plan de contingencia ante un eventual rebrote de contagios por Covid-19, que se pueda registrar en algún establecimiento educativo.

El ministro de Educación, Adrián Quelca, explicó que tras el inicio escolar se realizaron pruebas antígeno nasal a profesores y estudiantes, cuando se identificó un caso positivo de coronavirus se aplicó el tratamiento y las medidas de aislamiento correspondientes.

"Ya tenemos la experiencia en el primer trimestre, hemos desarrollado también clases en la modalidad semipresencial y presencial. Cuando se han detectado casos de Covid-19, inmediatamente se han activado protocolos de bioseguridad", aseveró la autoridad.

El viceministro de Educación, Bartolomé Puma, confirmó la reanudación de las labores educativas de forma semipresencial en las laderas de La Paz y El Alto a partir de este lunes. Además, afirmó que un poco más de dos millones de estudiantes del país asisten a clases en la modalidad a distancia o virtuales. Otros 634 mil de forma semipresencial y 260 mil ya asisten a las aulas.

Sin embargo, Quelca afirmó que el retorno a clases previsto para este lunes no es de forma obligatoria, sino es paulatina en algunas regiones, donde se considere que aún existen riesgos se continuará con las labores educativas a distancia.

"No es evidente que el 2 de agosto todos vuelvan a clases, no es ese el panorama. Además no vamos a obligar a los padres de familia enviar a sus hijos en tanto y en cuanto haya alguna susceptibilidad de riesgo. Vamos a encontrar los mecanismos para que ningún estudiante quede rezagado en la formacion", añadió.

Los padres de familia se declararon en emergencia y anunciaron protestas, en el caso de la zona Sur de La Paz aseguraron que no mandarán a sus hijos a las clases semipresenciales. Advirtieron que las unidades educativas no tienen las condiciones de infraestructura y de bioseguridad para evitar el contagio de coronavirus.

Asimismo, la autoridad detalló que el 34% de las unidades educativas en toda Bolivia pasaban clases en la modalidad semipresencial, mientras que el 28% de los colegios aplicaban la modalidad presencial.

Por otra parte, Quelca consideró que en el caso de las clases en las universidades públicas del país y otras instituciones deben regresar a las aulas lo más antes posible, tomando en cuenta que la mayor parte de los estudiantes fueron inmunizados con ambas dosis.

"Deberían retornar a clases de forma más acelerada, en algunos ámbitos en los institutos tecnológico estamos retornando a las aulas porque existen personas por encima de 18 años. Con la aplicación de la vacuna y en algunos casos con la dosis completa deben regularizarse las clases presenciales. Aunque aún están en la transición de las clases semipresenciales", sostuvo.