Abogado de militares detenidos asegura que la Fiscalía dio "privilegios" a Kaliman

Jorge Santisteban, abogado de los militares procesados por el caso denominado Golpe de Estado, cuestionó el accionar de la Fiscalía con el excomandante Williams Kaliman, al que señaló “no le dieron el mismo trato ilegal que le están dando a los militares”.

Asimismo, lamentó que la cadena de mando no se respete y que la justicia militar “prácticamente está subordinada” a la justicia ordinaria.

“Los militares no dieron golpe porque ninguno asumió el cargo, la sugerencia fue cuando se supo que iba al Chapare e iba a renunciar. Qué fue lo que lo motivó a Kaliman a sugerir en ese comunicado, habría que preguntárselo, por qué lo dejaron escapar, por qué no le dieron el mismo trato, ese trato ilegal que le están dando a los militares, por qué el privilegio. Hay muchas preguntas que hacerles a los fiscales que en un futuro van a tener mucha responsabilidad, la justicia va a llegar en su momento”, cuestionó en una entrevista con el programa A Media Mañana de Los Tiempos y Grupo Centro.

Así también señaló que existe una “gran diferencia” entre los militares detenidos y Kaliman, durante el proceso que se desarrolla por el presunto golpe de estado.

“Ellos (los militares que están en la cárcel) prácticamente son violentados en cuanto a sus derechos fundamentales como los anteriores, aquí recalcar que, con los militares, excepto Kaliman, hay una gran diferencia, que se los aprehende y les allanan el domicilio, esa es la gran diferencia que hace este grupo de fiscales que se están inmiscuyendo en estas cuestiones ilegales y seguramente pueden ser órdenes, intereses, pero de cualquier manera están violentando y quebrantado los derechos de todos los militares que están deteniendo. Lo mismo sucedió con el joven de la Resistencia Cochala, al que le llaman Tonchy, ese es un abuso grave de poder y que verdaderamente y sobrepasó todos los límites de la permisividad, del abuso de la prepotencia”, afirmó.

Sobre lo que consideró una subordinación de la justicia militar a la justicia ordinaria, Santiesteban dijo que no se cumple con lo que manda la ley orgánica de las FFAA y que tampoco se respeta la cadena de mando.

“Respecto al abandono institucional, eso es un hecho, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el responsable de todo su personal, así lo dice la ley orgánica, además todo comandante ejerce funciones de personal en el que se hace cargo de aplicar una serie de reglamentos para el buen control ejercicio y además de realizar el control estricto del personal de los efectivos con una serie de situaciones y no lo aplica, es decir la justicia militar está entregada a la justicia ordinaria, básicamente está subordinada, ya no funciona. El Mando Militar también entregado a un poder político, que no reacciona ni siquiera para hacer prevalecer por derecho aquellos derechos que le corresponden a todos los oficiales que están en servicio activo. Todo ciudadano que se entrega al servicio de la patria depende de una cadena de mando”, aseguró.

Santisteban finalmente aseguró que el caso se irá “dilucidando” y a medida que avancen con las investigaciones se irá “comprobando de que esto es un montaje para hacer creer que esto fue un golpe de estado”.