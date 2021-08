ANP alega que el Consejo Directivo del Seguro de Vida para periodistas no existe

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que agrupa a los propietarios de los medios impresos de Bolivia y a una agencia de noticias, alegó este martes que el Consejo Directivo del Seguro de Vida para Periodistas no existe, porque no hay representatividad plena de los cinco miembros que establece la Ley y no puede atribuirse representatividad de todos los medios del país ya que no es su competencia.

El máximo representante de esa institución periodística, Marco Antonio Dipp, respondió de esa forma una "carta a una solicitud de acreditación de representante de la ANP" al secretario general Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Héctor Aguilar Mercado.

"Con sorpresa he tomado conocimiento de la carta firmada por el señor José Luis Pattuy Pinto, en calidad de Presidente de un Consejo Directivo del Seguro de Vida no existente, y en la cual se reitera el pedido a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) para nombrar a un representante", reza la carta.

Señala que la ANP es una organización conformada sólo por medios impresos, diarios y revistas y no representa de los aproximadamente 1.500 medios en el país.

El conjunto de medios está compuesto por radioemisoras, canales de televisión, portales web y otros de nueva creación a los cuales no representamos, y por tanto la ANP no puede atribuirse una función que no le corresponde", subraya.

Alega que el Consejo Directivo es inexistente porque no hay representatividad plena de los cinco miembros que establece la Ley, y en el caso de los medios de comunicación privados "no poseen un mandato específico instrumentalizado de todos los medios de comunicación de Bolivia, tal como especifica la Ley".

Recordó que durante los últimos años, la ANP dejó claro que la Ley del Seguro de Vida para periodistas tiene el propósito de asfixiar a las empresas periodísticas y "fue promovida" por intereses políticos.

Carta de la ANP a la Confederación de Trabajadores de la Prensa by Los Tiempos Digital on Scribd