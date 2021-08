La Fiscalía rechaza impugnación de Creemos por el cierre del caso fraude electoral

La Fiscalía rechazó la impugnación de la bancada de Creemos en la Cámara de Diputados por la decisión de sobreseer a los implicados del caso "fraude electoral" de 2019 lo que podría significar que se cierre la investigación.

"La justicia manipulada por la infamia azul rechazó el Apersonamiento por lo cual no nos encontramos habilitados para impugnar el cierre del caso Fraude Electoral 2019", se lee un comunicado de esta fuerza política.

El documento añade que Creemos seguirá trabajando para que el "pueblo boliviano sepa la verdad sobre los sucesos de octubre y noviembre de 2019 y que se haga justicia".

De acuerdo con un informe pericial del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, sobre los resultados de los comicios de 2019, se estableció que no hubo manipulación de datos.

Según el fiscal general, Juan Lanchipa, se detectaron "deficiencias e incidentes" en el proceso electoral, no obstante, éstos no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial y no se advierte manipulación de los votos.