Analista dice que denuncia al TSE por caso Manfred no afecta elección del alcalde

César Cabrera, analista constitucionalista, señaló hoy que la querella presentada en contra de cuatro vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la habilitación de Manfred Reyes Villa, no afecta la elección del Alcalde de Cochabamba tomando en cuenta que el proceso electoral precluye en cada etapa.

“Todas las etapas electorales precluyen, superada una etapa electoral no vuelve atrás. Además, es el pueblo determina quién es que lo va a representar, y una instancia como es el poder judicial no podría ir en contra del constituyente que es el pueblo, además que sumado a la preclusión no hay la mínima posibilidad de afectar, los que tendrían que responder penalmente son los actuales vocales del TSE que para mí también es descabellada esta denuncia”, dijo en el programa A Media Mañana de Los Tiempos y Grupo Centro.

Cabrera consideró que la intención es que los vocales renuncien a sus cargos, con el objetivo de “constituir otras autoridades electorales, mucho más funcionales a lo que tienen en mente”.

Vea la entrevista completa: