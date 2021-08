Milena Soto espera audiencia y denuncia que la quieren acallar

La líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Milena Soto, espera su audiencia de medidas cautelares en Sucre y denunció que quieren “taparle la boca” y aseguró que tiene pruebas de que no participó en los hechos de destrucción del patrimonio de los que le acusan.

Soto fue aprehendida ayer en Cochabamba y trasladada a la capital del Estado para que enfrente una acusación por los presuntos delitos de destrucción del patrimonio, instigación a delinquir, entre otros, durante una protesta contra la Fiscalía ocurrida en Sucre en octubre de 2020.

“Lo que hoy hacen conmigo es lo que tanto dije, quieren taparnos la boca. Nosotros solo hemos defendido Cochabamba cuando la gente del MAS ha venido a atacar”, dijo Soto en un audio difundido por la exasambleísta Lizeth Beramendi.

Soto denunció que “estoy en una celda, en un piso frio y con mal olor. Yo una mujer, una madre, que he sido golpeada brutalmente (la anterior semana) cuando me han querido secuestrar”.

Dijo: “Estoy a punto de enfrentar una audiencia, donde yo no he estado presente en los hechos que se me acusan, tengo las pruebas, pero no hay objetividad en la justicia”.

La líder de la RJC pidió a los bolivianos “tener fuerza” y que “no permitan que nos callen la voz”.

Yassir Molina y Mario Bascopé, también líderes de la RJC, están detenidos en Sucre por el mismo caso.

Para el Gobierno, la RJC es una "organización criminal" por lo que inició varios procesos contra sus líderes.