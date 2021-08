Aprehenden a hombre de la tercera edad acusado de cruel biocidio en La Paz

Un hombre de 85 años de edad fue aprehendido por las autoridades, luego de que fue acusado del cruel biocidio de su mismo perro, hecho que generó indignación en redes sociales.

El caso se registró en la zona Villa Copacabana de La Paz. Según las versiones de redes sociales, el perro de nombre Jack cuidaba el propio hogar del ahora denunciado.

El sujeto habría amarrado al can de sus patas, golpeado con una piedra y degollado para quitarle la vida, informó el coordinador de la Fiscalía, Sergio Bustillos.

Según el fiscal, en una entrevista preliminar el hombre de la tercera edad había argumentado que el can estaba envenenado, aunque no existen indicios para corroborar aquello. Otras versiones difundidas en redes sociales, señalan que el hombre alegaba que el perro estaba enfermo o que no tenía dinero para sustentarlo o que le habría hecho renegar.

Bustillos indicó que se presentará una imputación por el delito de biocidio contra el presunto autor y que se solicitará al juez del caso que determine medidas cautelares de carácter personal.

Por otro lado, la Asociación Abogado Animal Bolivia también formalizó la denuncia contra el acusado por el delito de biocidio.

Según el Código Penal, la sanción para dicho delito es privación de libertad de dos años a cinco años y multa de 30 a 180 días.