Alcaldía evacúa a 14 familias por riesgo de colapso de viviendas en Cotahuma

Los seguidores de "Stranger Things", una de las series más exitosas de Netflix, tendrán que esperar hasta 2022 para ver su cuarta temporada, casi tres años después del estreno de la tercera. Ver más La cuarta temporada de "Stranger Things" no se estrenará hasta 2022

¿Y si Captain America fuera una mujer británica? ¿Y si Black Panther formara parte de Guardians of the Galaxy? Estas juguetonas hipótesis componen la traviesa remisa de "What If...?", la primera... Ver más Marvel trastea con las realidades paralelas en "What If...?"

Hoy Bolivia conmemora sus 196 años de independencia y qué mejor forma de festejar que disfrutando de cine nacional que rescata lo mejor del país. BoliviaCine, la primera plataforma boliviana de... Ver más ¡Felicidades Bolivia! 10 filmes para celebrar las fiestas patrias