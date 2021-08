Entrambasaguas: Europarlamentario pedirá investigar el contrato entre la Universidad de Salamanca y Bolivia

El periodista español, Alejandro Entrambasaguas, señaló hoy que el partido VOX adelantó que en septiembre solicitarán investigar el contrato entre la Universidad de Salamanca y Bolivia, además de promover una fiscalización a la institución universitaria por tratarse de una entidad pública que es financiada con recursos del Estado.

"El europarlamentario German Terstch me ha adelantado que en septiembre, cuando se reanude la actividad parlamentaria, va a pedir al Congreso de los Diputados que se investigue este polémico contrato con el exasesor de Zapatero y Bolivia, van a pedir además que no solo se investigue un contrato plagado de irregularidades sino también van a solicitar la fiscalización de la Universidad de Salamanca en este tema porque ojo, es una universidad pública financiada por el dinero de todos los españoles”, dijo en el programa A Media Mañana de Los Tiempos y el Grupo Centro.

Entrambasaguas consideró que el pedido es “sano” para ver si no existen irregularidades y en caso de que haya observaciones que se establezcan sanciones.

El periodista ratificó su posición respecto a la publicación realizada en días pasados y señaló que “lo que hemos publicado está sustentando con documentación”.

Según OK Diario, la pericia del Grupo Bisite de la Universidad de Salamanca fue clasificado como “confidencial” y tuvo siete versiones distintas. La primera de ellas se realizó el 6 de mayo de 2021 y la última el 28 de junio de ese mismo año. Tras los múltiples cambios, Corchado y la Fiscalía pactaron una prohibición para que la pericial no pudiera ser difundida. Por este trabajo, el Gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce, pagó 30 mil dólares.

Sin embargo, Corchado aseguró al medio español que no ha cobrado nada. “Yo no me he enriquecido económicamente con esto; el dinero lo cobró la Fundación de la Universidad de Salamanca”, explica.