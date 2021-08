Denuncian que Áñez fue traslada arbitrariamente al Hospital del Tórax

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, denunció esta tarde que su madre fue trasladada de manera arbitraria al Hospital del Tórax cuando la salida judicial señalaba que iba a asistir a la Clínica Alemana.

“La salida judicial era para la Clínica Alemana y la han traído arbitrariamente e ilegalmente al Hospital del Tórax”, indicó Ribera en contacto con medios paceños.

“Yo averigüé, hoy no había exámenes cardiológicos por la tarde en el Hospital de Tórax. La salida judicial era para la Clínica Alemana y se la han traído de forma arbitraria e ilegal al Hospital del Tórax”, indicó la joven.

Ribera señaló que no la dejaron ver a su madre cuando llegó al hospital y manifestó que a la familia no les dieron un informe médico.

Luego de la revisión médica, Áñez retornó al penal de Miraflores bajo fuerte resguardo policial.

El Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de La Paz emitió una orden de salida judicial para que la expresidenta sea conducida a la Clínica Alemana, por el lapso de dos horas, entre las 14:00 y 16:00.

Hipertensión de Añez “no está bien controlada”

Tras la revisión médica de la exmandataria, el director del Instituto Nacional del Tórax, Antonio García, afirmó que la hipertensión de Áñez “no estaba bien controlada” y descartó internación.

“Su hipertensión no estaba bien controlada, es por eso que encontramos cifras tensionales elevadas, no preocupantes, pero elevadas, y eso significa que no se está haciendo un buen tratamiento”, sostuvo García, citado por Erbol.