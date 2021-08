Entrambasaguas reitera que Corchado fue asesor de Zapatero

El periodista español Alejandro Entrambasaguas reafirmó ayer su denuncia que fue publicada en OK Diario referida a que el docente español Juan Manuel Corchado, autor de la pericia sobre el proceso electoral de 2019, fue asesor de José Luis Rodríguez Zapatero.

“Por supuesto que me reafirmo, porque lo que hemos publicado está publicado con documentación que sostiene lo que decimos. Juan Manuela Corchado fue director de un organismo científico público que dependía del Ministerio de Ciencia en el año 2010, momento en el que el presidente del Gobierno de España era José Luis Rodríguez Zapatero, como todo el mundo lo sabe, aliado e íntimo amigo de Evo Morales”, dijo Estrambasaguas en una entrevista en el programa A media mañana de Los Tiempos y el Grupo Centro.

La Fiscalía también señaló que Corchado había solicitado a OK Diario una rectificación en relación a la publicación. “Eso no es así, el profesor Corchado no se ha comunicado con OK Diario”, respondió Entrambasaguas.

El periodista español señala también en su publicación que el informe elaborado por Corchado era confidencial, pero la Fiscalía también negó ese extremo. “Nosotros explicábamos como el informe fue clasificado como confidencial y se pactó por escrito que queda totalmente prohibida su difusión (...). Esto quedó registrado en el página número 3 del informe”, señaló.

Agregó que “la Fiscalía quiere engañar a la gente o es que directamente desde la Fiscalía ni se ha leído el informe, lo que es peor”.

El jefe de la Unidad de Comunicación de la Fiscalía General, José Luis Tarquino, al momento de descalificar la publicación de OK Diario, recordó también que el periodista tiene procesos penales abiertos en su contra por acoso y discriminación en Bolivia y en España.

“Según mis abogados en Bolivia, Eduardo León y Zuleika Lanza, yo no tengo abierto ningún proceso judicial. ¿Denuncias? Todas las del mundo. Pero desgraciadamente para los que me odian, y para mi sorpresa, porque la Justicia en Bolivia está totalmente corrompida, ninguna ha sido admitida a trámite”, respondió.